Siamo ormai in autunno e presto arriverà l’inverno. Le temperature cominciano già ad essere più fresche e andando avanti lo saranno sempre di più. Fortunatamente però potremo godere del tepore della nostra bella casetta.

Oltre ai termosifoni spesso non rinunciamo all’intramontabile e suggestivo camino, che possiamo rendere brillante con questi economici rimedi. Altrettanto diffusa rimane anche la stufa a legna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Sappiamo che per metterli entrambi in funzione serve la legna. Risolto il problema dell’approvvigionamento si pone quello di dove e come collocarla. Ecco quindi come sistemare ordinatamente la legna in casa con 5 idee raffinate d’arredo che stanno spopolando.

Dove metterla

Molto spesso si tende ad accatastare la legna fuori casa, direttamente in giardino. A tal proposito abbiamo già visto come eliminare gli insetti che la infestano con pochi e semplici accorgimenti.

Uscire spesso di casa per rifornirsene però non è mai piacevole, sarebbe preferibile averne una bella scorta pronta all’uso e a portata di mano.

Una soluzione che sarebbe l’ideale anche per far asciugare ulteriormente la legna e facilitarne l’accensione. Infatti potremmo sfruttare lo stesso calore generato.

Naturalmente averla in casa significa doverla ben collocare per non rovinare l’armonia della nostra stanza, ma questo è facilmente fattibile.

Come sistemare ordinatamente la legna in casa con 5 idee raffinate d’arredo che stanno spopolando

Seguendo le scelte giuste non solo la legna non stonerà nel nostro arredo, ma gli darà anzi un tocco in più. Creerà un ambiente rustico e country estremamente confortevole. Il tutto risponderà poi a quelle che sono le tendenze d’arredo 2021.

Vi è un’unica premessa importante, è necessario accatastarla in modo ordinato e compatto qualunque soluzione si scelga.

Prima regola da considerare è che si può collocare la legna in qualunque angolo utile.

Diventa anche un modo di sfruttare angoli stretti e vuoti, nei quali la legna ci starà a pennello.

Tra le conformazioni della stanza da poter sfruttare sicuramente c’è anche il sottoscala, troppo basso spesso per arredarlo.

Posto ovvio ma che spesso adoperiamo per oggettistica inutile, sono le nicchie dei camini se presenti. L’effetto sarà davvero suggestivo e in grado di infondere calore già alla sola vista.

Possiamo anche attrezzarci con degli scaffali per posizionarla accanto al camino in diverse file. Altra opzione sono altri contenitori. In questo caso possiamo optare per un bel cesto di vimini da cui farla spuntare ponendola a raggi obliqui.

Se non dovessimo amare queste soluzioni che la mostrano, si potrà acquistare una bella panca di legno, sfruttabile anche come comoda seduta accanto alla stufa o al camino. Magari ricoprendola di comodi cuscini. Un elemento d’arredo che oltre a conservare la nostra legna infonderà nella stanza anche un’aria tradizionale e accogliente.

Questi suggerimenti uniscono comodità e stile in un’armonia perfetta che renderà la nostra casa così bella da sembrare da copertina.