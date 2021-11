Ecco quali sono i cibi da preferire e quelli da evitare per contrastare l’influenza

Nel periodo invernale, al primo colpo di freddo o sbalzo di temperatura, siamo soggetti all’influenza. Tuttavia, se la nostra condizione fisica è buona, ci ammaliamo più difficilmente. Quando, invece, siamo particolarmente deboli, siamo anche maggiormente esposti a ogni tipo di malanno. In questo, l’alimentazione può fare molto. Ecco, quindi, quali sono i cibi da preferire e quelli da evitare per contrastare l’influenza.

Anzitutto, occorre adottare una precauzione fondamentale, che è quella di evitare di assecondare quell’inappetenza, che, solitamente, si accompagna agli stati influenzali. Infatti, quando a questi ultimi si associa anche febbre, tosse, raffreddore e mal di gola, difficilmente si ha fame. Tuttavia, è proprio quando versiamo in queste condizioni, che il nostro organismo ha maggiore bisogno di apporto nutrizionale. Esso, infatti, è indispensabile a velocizzare la guarigione e aiutare il sistema immunitario a reagire. Per far ciò, è bene preferire alimenti digeribili e leggeri ma, allo stesso tempo, nutrienti.

Anzitutto, si ha bisogno di vitamine e, in particolare, la C e la E, unitamente ai minerali, come ferro e zinco. Sicché, al primo posto vanno messe frutta e verdura, che sono anche facilmente digeribili. Inoltre, per contrastare la spossatezza, si può optare per zuppe, minestre e piatti caldi. Anche questi, oltre ad essere facilmente assimilabili, consentono di reintegrare la giusta quantità di acqua e sali minerali.

Facciamo, dunque, un elenco sintetico dei cibi più indicati:

1) tra i frutti: arance, kiwi e mandarini;

2) tra le verdure: ortaggi della famiglia dei cavoli e dei broccoli;

3) zuppe, a base di legumi, cereali o verdure.

Veniamo, adesso, ai cibi da evitare, che sono di certo quelli troppo elaborati, come i fritti o grassi. Questi, infatti, appesantiscono la digestione e vanno a peggiorare lo stato generale di malessere. Tra le bevande, vanno evitati gli alcolici, perché provocano la vasocostrizione.

Altro importante consiglio alimentare

A fronte della necessità di evitare bevande alcoliche e ricche di coloranti, c’è però quella di una sana e abbondante idratazione. Quindi, è indispensabile bere tanta acqua. Inoltre, occorre integrare liquidi attraverso il tè, le tisane calde, anche accompagnate con un po’ di miele. Infine, non dimentichiamo l’importanza delle spremute di agrumi, ricche di vitamina C, che favorisce il processo di guarigione.

In definitiva, quando siamo influenzati, dobbiamo stare molto attenti alla nostra alimentazione, che sarà decisiva per la guarigione.