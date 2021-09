Con l’arrivo dell’autunno presto le temperature cominceranno a scendere sempre più. Ciò significa quindi che tra non molto riaccenderemo il camino rimasto fermo durante l’estate. Oltre alla pulizia interna, anche l’esterno ha bisogno di cura. Una pulizia che con la messa in funzione diverrà sempre più frequente a causa delle macchie di cenere e fumo. Il camino di ognuno può essere rivestito di diversi materiali, alcuni particolarmente dedicati, ed è importante saperli trattare. Vedremo come pulire con ingredienti casalinghi marmo, mattoni, pietra, acciaio, ghisa e ferro battuto. In questo modo potremo agire sulle varie superfici che compongono il nostro camino, anche nel caso che siano miste.

Per pulire bene il camino e far brillare ogni rivestimento basta usare questi economici rimedi

È importante pulire i rivestimenti del nostro camino, anche per non intaccarne la bellezza delle forme e dei materiali. Un camino maestoso o di design, sporco e opaco, certo non dà lustro alla stanza.

Molti camini sono in marmo, interamente o anche solo nella lastra superiore. Per quanto sia un materiale splendido, non è facilissimo pulirlo. Infatti alcune sostanze, soprattutto se aggressive, potrebbero danneggiarlo irrimediabilmente. Per spolverarlo usiamo una spazzola morbida così da non graffiarlo, per pulirlo è indicato il tessuto di daino imbevuto d’acqua. In caso di macchie possiamo aggiungere all’acqua dei saponi neutri come il sapone di Marsiglia.

Ma non solo di marmo, il rivestimento esterno potrebbe essere anche di altre pietre. Altrettanto delicate e altrettanto porose, dunque particolarmente esposte alle macchie e all’assorbimento. Attenzione quindi anche al loro trattamento. Usiamo un panno morbido imbevuto con una soluzione di acqua e bicarbonato. In caso di sporco più resistente si può azzardare una soluzione di alcol o ammoniaca diluite in acqua. Ma si raccomanda di usare una quantità davvero minima di queste sostanze per evitare un’azione aggressiva e dannosa.

Se invece il nostro camino è di mattoni, un materiale che facilmente si sporca, possiamo usare una spazzola morbida con sopra dell’aceto bianco. Consigliabile non eccedere nei trattamenti dei mattoni perché facilmente deteriorabili.

Rivestimenti metallici

Meno delicati e più facili, ma altrettanto degni di attenzioni particolari sono i rivestimenti metallici. Anche per loro non va usato qualunque prodotto. Se abbiamo un camino in ghisa possiamo lavarlo con acqua e bicarbonato o con il detersivo per piatti.

Per le superfici in acciaio andrà benissimo acqua e sapone o appositi prodotti se presenti in casa.

In alcuni camini compaiono inserti in ferro battuto, se presenti anche nel nostro possiamo passarvi un panno umido. In caso di ruggine agiamo con una paglietta metallica per rimuoverla.

Se stiamo sistemando ancora la legna dovremmo poi sapere che non gli insetticidi ma questi pochi accorgimenti eliminano i fastidiosi insetti dalla legna da ardere.