L’arrivo della primavera e l’estate sempre più vicina fanno venire voglia d’indossare scarpe aperte, che lasciano scoperto il piede. Se la scorsa estate aveva visto moltissime donne apprezzare modelli eccentrici come quelli borchiati o con i lacci alla schiava, la tendenza ora è diversa. Sono tantissimi i modelli proposti dai vari Brand e tutti sono incredibilmente desiderabili.

Certo, in questa fase dell’anno è importantissimo anche mantenere unghie e pelle dei piedi perfettamente in ordine. E si può dire addio ai piedi secchi e brutti preparando uno scrub casalingo con ingredienti che è facile avere a disposizione. Quella che segue è una selezione dei modelli più in voga del momento e a cui sarebbe davvero uno spreco rinunciare.

Le ultime tendenze per le stagioni calde

Se ancora oggi molte donne stanno comprando il modello bouclé, che colpisce per la sua particolarità, non si tratta dell’unico sandalo possibile.

Il mule con la zeppa in corda è il modello perfetto per la città o per il mare e rappresenta un investimento interessante per la prossima stagione. Stesso discorso anche per la variante del mule con zeppa in rafia intrecciata. Lo stilista Jimmy Choo propone il suo modello interamente in rafia al prezzo di 550 euro, ma sono in commercio tantissime alternative per ogni tasca.

Insomma, niente borchie o lacci perché i sandali di tendenza del momento sono questi modelli particolarissimi, fra cui rientra pure il sandalo in pelle gommata. Il consiglio è di scegliere questo modello comodissimo per età più adulte. Non solo permetterà di affrontare serenamente le proprie passeggiate perché Platform, ma si tratterebbe anche di un modello giovanile e dall’animo rock.

Dunque niente borchie o lacci perché i sandali da avere assolutamente nella scarpiera sono questi modelli con zeppa o tacco cool

Anche la zeppe in suede rappresenta un’altra novità del momento, così come il sandalo in pelle gommata. Quest’ultimo modello è presente in moltissime collezioni come, ad esempio, la proposta di DR. Martens al prezzo di 169 euro, sicuramente perfetta per donne giovanili.

Per la primavera c’è ancora tempo per indossare ancora il sandalo interamente in velluto e con punta rotonda. Questo tessuto è perfetto ancora per il clima primaverile e lascerà il passo ai modelli appena elencati per l’estate solo fra qualche settimana.

Approfondimento

E basta anche a quelli alla schiava o con tacco gioiello finché spopolano queste scarpe per comodità ed eleganza