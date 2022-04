Con la bella stagione è assolutamente normale iniziare a scoprire i piedi e indossare calzature aperte. I sandali sono certamente tra i must di stagione che è impossibile perdersi. Si tratta di calzature con il tacco comodo, normalmente basso e largo. I vari Brand hanno reso noti i modelli di tendenza per i prossimi 5 o 6 mesi e questa è una selezione dei più famosi.

Dopo aver sperimentato questo segreto casalingo per non avere piedi secchi e brutti prima dei sandali, non resta che correre alla ricerca di questi modelli. In molti casi, si tratta anche di sandali già trendy nel passato. Con un po’ di fortuna, dunque, potremo già avere in scarpiera uno di questi sandali del momento.

L’ultima tendenza è il vinile

Il primo modello estremamente cool del momento è un sandalo con tacco a zeppa e fascia trasparente in vinile. Si tratta di una calzatura che fonde perfettamente comodità ed eleganza. Il tacco a zeppa rende confortevole anche una passeggiata sui tacchi e la fascia in vinile lascia il piede scoperto al punto giusto.

Questione d’intrecci romantici

Altro modello popolarissimo del momento è il sandalo con nodo. Anche in questo caso il tacco è basso, ma anche largo e comodo. La particolarità è, però, il fiocco centrale che annoda la fascia posta sul davanti del piede. Questo particolare intreccio è perfetto in abbinamento a gonne e vestiti alla caviglia e richiama gli anni ’70. Un modello che trasmette, dunque, tutto l’amore per il vintage e il passato.

Tacchi rettangolari e catena

Un tacco piatto e importanti catene dorate rappresentano altri 2 particolari della stagione primavera estate 2022. Il consiglio è di puntare su colorazioni chiare, per non perdere mai in raffinatezza. L’écru e l’avorio rappresentano scelte ideali.

Dunque basta sandali alla schiava o con tacco gioiello perché sono queste le scarpe che spopolano per comodità ed eleganza

Accanto a queste novità di stagione, restano confermati alcuni trend dello scorso anno. In particolare, si tratta di:

sandalo con tacco plateau;

sandalo con fascette imbottite e tacco sottile;

il modello Platform;

quello con suola track.

Dunque, è il momento di dire basta sandali alla schiava o con tacco gioiello e sostituirli con questi modelli super trendy e alla moda.

