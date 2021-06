L’estate è l’occasione perfetta per mostrare bellissime calzature aperte. Questo però richiede una cura maggiore della salute dei piedi e una perfetta manicure. Per questo motivo la Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa desidera fornire qualche consiglio al riguardo. Il segreto per non avere piedi secchi e brutti prima dei sandali estivi è un perfetto scrub casalingo con soli 4 ingredienti. Ecco di cosa si tratta e preziosi consigli grazie ai quali avere piedi davvero impeccabili.

Ingredienti per lo scrub per i piedi

mezza tazza di olio di cocco;

una tazza di avena in fiocchi;

mezza tazza di latte;

una tazza di zucchero semolato o di canna.

Procedimento per la preparazione

Il segreto per non avere piedi secchi e brutti prima dei sandali estivi è un perfetto scrub casalingo con soli 4 ingredienti. Si tratta di alimenti facili da reperire e anche molto economici. Questo solo scrub consentirà di avere piedi morbidissimi e perfettamente esfoliati. La preparazione è molto semplice perché occorrerà solo mescolare i 4 ingredienti nell’ordine elencato. Poi bisognerà applicarle lo scrub sui piedi e massaggiarlo con piccoli movimenti. Suggeriamo di applicarlo in vasca o meglio ancora con l’aiuto di una vaschetta per pediluvio. Dopo il massaggio è consigliabile anche lasciare lo scrub avanzato sui piedi avvolti nella pellicola e attendere circa un altro quarto d’ora.

Prima dello scrub

L’effetto sarà ancor più soddisfacente se a precedere lo scrub sarà un pediluvio con acqua e bicarbonato. Quindi immergere i piedi in una soluzione di qualche cucchiaio di bicarbonato sciolto in acqua. Tenere i piedi in ammollo per circa 20 o 30 minuti. Poi asciugarli ed eliminare via tutta la pelle morta con una pietra pomice o uno strumento apposito per la limatura dei piedi.

Altri possibili scrub

Ma ecco subito altri possibili abbinamenti altrettanto utili e vantaggiosi per avere piedi perfetti prima dell’estate:

menta e sale marino;

olio di rosmarino e caffè;

sale Epsom, cocco e limone;

eucalipto e zucchero di canna.

Approfondimento

