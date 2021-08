È una scarpa aperta e con il tacco che fonde comodità ed eleganza e che è veramente impossibile non acquistare almeno una volta nella vita. Stiamo parlando dei sandali bouclé, scarpe aperte con il tacco che possiedono dettagli in questo tessuto davvero particolare. Sono tantissimi gli stilisti che le hanno inserite nelle loro collezioni estive e molti richiamano questo tessuto anche nella prossima collezione autunnale.

Il bouclé non smette mai di sorprendere per tutta una serie di motivi che le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono mostrare. Quindi, ecco gli incredibili sandali che moltissime donne stanno comprando per questa loro particolarità e che non bisogna farsi sfuggire.

Cosa sono i sandali bouclé e perché possederne almeno un paio

Questa scarpa ha alcuni dettagli come la fibbia centrale o il tacco in tessuto bouclé. Quest’ultimo è un materiale veramente elegante, che ricorda a tratti il tweed, il caratteristico tessuto Chanel dall’eleganza indiscussa.

Questo filato racchiude tutta una serie di piccolissimi anelli intrecciati a formare un trama elegantissima. La vera particolarità del tessuto è la fantasia da torsione, ossia la creazione di sezioni volutamente irregolari e di diverso spessore. Si tratta di un tessuto di lana leggero, che quasi appare pieno di minuscoli riccioli. Tutte queste caratteristiche rendono il filato abbastanza granuloso e rappresentano un particolare davvero delizioso in termini di moda.

Ecco gli incredibili sandali che moltissime donne stanno comprando per questa loro particolarità

Il vero motivo per cui i sandali bouclé spopolano è la perfetta fusione tra morbidezza, rugosità e opacità. Tra i colori migliori suggeriamo di puntare su scarpe in questo tessuto dalle tinte lilla o nell’immancabile “black and white”. Solitamente, questi sandali sono anche “open toes”, ossia scarpe che lasciano scoperte le prime 2 o 3 dita dei piedi. Il modello è molto simile a una calzatura anni ’20 o ’30.

Gli stilisti più eccentrici hanno persino ricoperto interamente plateau e tacco largo con questa trama e conquistato tantissime appassionate di moda. Questo sandalo è adatto in particolare per occasioni di svago e cerimonie di ogni tipo, quindi è d’obbligo averne almeno un paio durante questo periodo!