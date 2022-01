Ogni giorno la polvere e lo sporco mettono a dura prova ogni donna o uomo che si prende cura della casa. Tra tutte le faccende domestiche, quelle legate alla cucina sono sempre quelle più complicate. Lo sporco si insidia in ogni punto della casa, ma dove si cucina bisognerebbe mantenere una maggiore attenzione per poter avere uno spazio pulito ed igienizzato.

Un po’ tutti facciamo molta fatica a pulire efficacemente il piano cottura e i bruciatori. Ma con delle giuste dritte, possiamo tutti prendere in mano la situazione senza dover strofinare e passare le ore a pulire.

Ottimizziamo il nostro tempo nei doveri domestici con le giuste tattiche per non sprecare tempo e denaro

Ogni piano cottura è diverso dall’altro. I materiali più o meno delicati possono rovinarsi con uno sbagliato utilizzo di detergenti. Questo succede soprattutto quando si ha poco tempo in cucina e non si vede l’ora di passare al prossimo impegno, prima che finisca la giornata, senza avere un po’ di tempo per se.

In questo modo non solo il piano cottura con i bruciatori potrebbe rovinarsi per dei detergenti troppo aggressivi, ma potrebbe anche non essere pulito del tutto, lasciando macchie ed incrostazioni difficili da eliminare.

Ed è proprio in questi casi, che si dovrebbero prediligere detergenti fai da te, preferendo ingredienti naturali e che normalmente abbiamo tutti in casa.

Come pulire efficacemente il piano cottura e i bruciatori senza troppa fatica con una soluzione semplice e pratica

La prima cosa da fare e quella di procurarsi un panno morbido comodo per risciacquare ad asciugare le superfici e che non lascia traccia. Quindi, prendere una bacinella e riempirla di acqua tiepida, bicarbonato, aceto e se possibile anche alcol. Prendere i bruciatori e le griglie ed immergerli per circa 20 minuti e passare al piano cottura.

Prendere un po’ di detersivo per i piatti e con l’aiuto di un panno morbido passarlo sul piano per eliminare ed ammorbidire tutto lo sporco. Dove sono le macchie e le incrostazioni, prendere una manciata di bicarbonato, applicarla su e poi aggiungere una spruzzata di aceto e lasciare agire per qualche minuto.

Nel frattempo, passare ai bruciatori e alle griglie che potranno essere risciacquate ed asciugate.

