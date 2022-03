Siamo sempre più vicini alle festività pasquali dove tutti possono ancora concedersi qualche capriccio prima di pensare alla prova costume. Tra le tante preparazioni che si possono realizzare in questi giorni, non possiamo lasciarci sfuggire dei profumatissimi e golosissimi dolcetti che sono un vero spettacolo per il palato.

Assomigliano a delle piccole pastiere in miniatura ma la differenza è davvero sostanziale. Infatti non c’è grano e l’impasto della frolla e della crema è con pochi ingredienti e molto veloce.

Questa ricetta si può realizzare con una comunissima crema pasticceria senza grumi con un piccolo segreto da pasticceria, ma anche con altre creme. Anche la pasta frolla si può aromatizzare, arricchire con il cacao o altro ancora. Non dimentichiamo poi che con i cartoni avanzati delle uova, si possono realizzare tantissime cose per arredare la casa e non solo.

Ingredienti per la pasta frolla

320 gr di farina;

60 gr di zucchero;

100 gr di burro o 50 gr di olio extravergine d’oliva;

1 uovo.

Ingredienti per la crema pasticcera veloce

2 tuorli;

50 gr di zucchero;

20 gr di farina;

250 ml di latte.

Che spettacolo questi profumatissimi e golosissimi dolcetti da preparare con pochi ingredienti e in quattro e quattr’otto

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla frolla. Prendere un recipiente, versare all’interno il burro sciolto precedentemente a bagnomaria e lasciato intiepidire e lo zucchero. Amalgamare con l’aiuto delle fruste elettriche con il gancio per impasto e poi aggiungere un uovo.

Successivamente aggiungere la farina pian piano per evitare la formazione di grumi. Poi trasferire l’impasto su un piano da lavoro per poterlo lavorare manualmente fino a che non risulterà liscio e omogeneo. Avvolgere l’impasto nella pellicola per alimenti e lasciar riposare per circa 30 minuti in frigorifero, giusto il tempo di preparare la crema.

Prendere un recipiente ed amalgamare con l’aiuto delle fruste elettriche i tuorli con lo zucchero e successivamente la farina. Nel frattempo in un pentolino versare il latte e portarlo quasi ad ebollizione e arrivati a questo punto versare il composto di tuorli e zucchero e lasciar cuocere per qualche minuto senza mescolare.

Quando si inizieranno ad intravedere delle bolle, girare velocemente la crema e far cuocere per qualche minuto fino a quando non si addensa. Adesso lasciar raffreddare ricoprendo la crema con la pellicola per alimenti a contatto direttamente sulla superficie e passare alla pasta frolla.

Prendere l’impasto dal frigorifero, stenderlo ed ottenere una sfoglia spessa circa 4 mm e rivestire lo stampino precedentemente imburrato ed infarinato. Infornare per circa 6 minuti a 180°C.

Quando le basi delle tortine saranno quasi cotte, prendere la crema e farcire con l’aiuto di una sac à poche ed infornare anche per qualche minuto fino a che la frolla non sarà del tutto cotta.

