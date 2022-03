Quando mancano le idee per aperitivi, buffet e feste varie, arrivano loro: i cornetti salati. Una vera delizia dal cuore filante che conquista tutti in un sol boccone. I cornetti salati non sono altro che delle sofficissime e fragranti brioche dal sapore rustico e invitante. Fatte in casa, poi, sono davvero una soddisfazione!

Esistono moltissime ricette, molte delle quali vengono realizzate con la pasta sfoglia. Tra le più interessanti e veloci, troviamo sicuramente questi croissant salati dal ripieno goloso e che non ci si aspetta. Un vero asso nella manica per stupire gli ospiti in soli 15 minuti.

Se stiamo pensando di servire un gustoso aperitivo, allora non possiamo non parlare di queste polpettine speciali della nonna. Delle sfere di puro gusto che si preparano in 10 minuti.

Tra le ricette furbe che si possono preparare all’ultimo momento, spiccano i soffici e veloci i cornetti salati senza sfoglia e senza lievitazione che prepareremo di seguito.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

125 g di yogurt bianco, ovvero un vasetto;

120 g di formaggio spalmabile (ad esempio la philadelphia);

30 ml di olio di semi;

mezzo cucchiaino di sale fino;

mezza bustina di lievito istantaneo;

300 g di farina 00;

1 tuorlo e latte per spennellare;

prosciutto e sottilette per il ripieno.

Soffici e veloci i cornetti salati senza sfoglia e senza lievitazione della mamma, pronti in 10 minuti grazie a questa facilissima ricetta. Procedimento

In una ciotola mescolare lo yogurt con il formaggio spalmabile. Poi, aggiungere l’olio di semi e il lievito istantaneo. Amalgamare velocemente e insaporire con il sale. A questo punto, setacciare la farina e unirla all’impasto un po’ per volta.

Quando il composto diventa abbastanza liscio e omogeneo, impastare con le mani su un piano di lavoro infarinato e formare un panetto. Subito dopo, con il mattarello stendere l’impasto e formare un cerchio. Dividere e tagliare (da centro verso l’esterno) circa 4 spicchi grandi, oppure 8 più piccoli.

Bisognerà farcire ciascun cornetto. Quindi, disporre il prosciutto e le sottilette tagliate a pezzetti. Poi, spennellare i bordi con il latte e chiudere la base di ogni triangolo su sé stessa per formare i classici cornetti. Per tutta l’operazione ci vorranno 10 minuti. Poi, il resto lo lasceremo fare al forno.

A questo punto, infatti, disporre in cornetti su una teglia ricoperta da carta da forno e spennellarli con il tuorlo sbattuto. Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180°C per mezz’ora.