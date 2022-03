La nostra bellezza è il primo biglietto da visita quando ci mostriamo in pubblico. Molte persone pensano che una borsa griffata o un paio di scarpe all’ultima moda possono avere un impatto estetico positivo, ma non è sempre così.

Se non siamo soddisfatti del nostro aspetto, non c’è niente che regge il confronto con il nostro attuale desiderio. Che sia qualche centimetro in più d’altezza, o dei chili di troppo o un viso rotondo e se non ci sentiamo a nostro agio, si evidenziano delle insicurezze.

Ma grazie a 3 semplici trucchi è possibile apparire più belli anche con un viso rotondo, tutto sta in poche e semplici cose da tenere bene a mente.

Come camuffare un apparente difetto estetico che ad alcuni non piace

Ogni persona quando si guarda allo specchio, trova mille difetti che vorrebbe non avere. Tra tutti questi c’è chi ha il viso rotondo. La maggior parte delle volte si pensa che con una buona dose di trucco si riesca a nascondere le guance paffute, ma si rischia di ottenere l’effetto opposto.

Infatti esistono dei piccoli segreti che tutti possono sperimentare per far sembrare il viso meno tondo e quindi più snello. Indubbiamente il trucco aiuta, ma se fatto nel modo giusto e per questo ci sono delle tecniche innovative per definire dei punti chiave del viso.

Prima di tutto sarà meglio porre l’attenzione ad una parte del nostro aspetto, i capelli. Lasciandoci consigliare da mani esperte, alcuni tagli, colori e pettinature, possono creare l’illusione di poter modificare la forma rotonda del viso.

Un esempio è quello della frangetta, assolutamente da evitare se non si vuol evidenziare un viso tondo. Invece prediligere un taglio di capelli asimmetrico, oppure un caschetto con i capelli mossi con un accenno di riccio aperto, ma non gonfi. Dopo aver rivoluzionato la chioma, passare al make-up con qualche consiglio pratico e innovativo.

Grazie a questi 3 trucchi anche un viso rotondo in pochi step apparirà più snello, luminoso e sensuale

Quando si parla di make-up per definire le linee del viso, la parola chiave è contouring. Questo significa che grazie a questa tecnica avanzata di make-up, si possono correggere i difetti o modificare determinate caratteristiche del viso con un gioco di luci ed ombre. Un po’ come un dipinto, si va a decidere con un gioco illusorio di accentuare o diminuire particolari pregi o difetti.

Nel caso di un viso tondo, la prima cosa da fare e trovare una buona base che rispecchia la tonalità del viso. Poi scegliere due toni più scuri della base. Applicare la base chiara su tutto il viso poi con il tono intermedio applicare sulla fronte solo nella parte centrale scendendo fino al naso, sul mento e sotto agli occhi formando un triangolo isoscele con la punta rivolta verso le labbra.

Adesso prendere il tono più scuro e applicarlo sulle guance esterne, ai due estremi della fronte e ai lati del naso. Poi con un buffer o un pennello, cercare di addolcire queste linee rendendole omogenee per un effetto naturale.

Concentrare, poi, l’attenzione su occhi e sopracciglia. Quest’ultime sono spesso trascurate ma ridisegnarle aiuta tantissimo ad attirare l’attenzione sugli occhi, creando un’illusione di un viso allungato. Quindi, pettinare le sopracciglia verso l’alto e riempirle con una matita tono su tono e cercare anche di modellarle un po’ per allungarle e alzarle leggermente. Poi passare agli occhi e il segreto è renderli grandi senza esagerare. Quindi non occorrerà altro che provare questo meraviglioso modo di truccarsi da diva che sta spopolando sul web.

