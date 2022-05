Netflix ha messo il turbo ed è pronto a regalare nuove e bellissime serie TV. Dopo la perdita di clienti, la piattaforma streaming è sicuramente improntata nel riaverli indietro. E l’unico modo per farlo è aumentare il contenuto di molto oppure abbassare un pochino i prezzi, dato che negli ultimi anni sono aumentati veramente tanto.

Il mondo dello streaming a pagamento è cresciuto tantissimo e ci sono piattaforme che offrono tantissimi prodotti di qualità a costi diversi. Netflix ha 3 diversi abbonamenti, mentre Disney+ ne ha solo uno, come Amazon Prime Video. E questi sono solo quelli più famosi, perché poi ci sono tante altre piattaforme streaming a cui uno può abbonarsi. Sulla piattaforma di Disney+, ad esempio, c’è questa serie TV da non perdere con Amanda Seyfried.

In ogni modo, su Netflix giovedì 12 maggio arriverà una nuova serie TV tutta da guardare creata da Lebogang Mogashoa. Dove bellezza, vendetta e successo convivono, ma solo all’inizio, perché poi solo una sopravvivrà.

Netflix corre tra serie TV thriller e vendetta ed ecco quella che dobbiamo assolutamente guardare

La serie TV si intitola “Savage Beauty”. Una storia che inizia da un brutto accaduto. Un’azienda cosmetica ha testato su un gruppo di bambini un prodotto che, dopo la morte del gruppo, è venuto fuori fosse tossico. A perdere la vita però non furono tutti, una bambina si salvò. E proprio da qui inizia la vendetta della sopravvissuta nei confronti delle persone che hanno messo a rischio la sua vita solo per scopi commerciali.

La trama di “Savage Beauty”

Il film racconta appunto la storia di Don e Grace Bhengu, i quali hanno testato un prodotto tossico su un gruppo di bambini che vivevano per strada. Quindi non protetti e facili da convincere. Il gruppo di bambini, però, perderà la vita a causa di quel prodotto, tranne lei: Zinhle Manzini. Unica sopravvissuta, che torna per vendicarsi.

Zinhle farà dunque di tutto per spingere la famiglia Bhengu alla rovina. Un successo costruito sulla menzogna e sui cadaveri dei bambini. E lei ha tutta l’intenzione di mostrare al Mondo la realtà e la loro crudeltà. I segreti di famiglia saranno messi a nudo in piazza.

Ma la vendetta non fila sempre liscia. Di mezzo, infatti, spesso ci sono delle persone innocenti, che non meritano la rovina. E così ci si trova davanti a un bivio: giustizia o vendetta? Cosa sceglierà Zinhle Manzini? E Netflix corre tra serie TV thriller e vendetta e “Savage Beauty” è da divorare. Se invece amiamo di più le serie romantiche e che travolgono il cuore, possiamo optare per questo prodotto firmato Netflix.

Lettura consigliata

Se il nostro smartphone ha la memoria piena sono questi i file nascosti da cancellare