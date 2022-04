Il mondo delle serie TV sembra stia prendendo una strada comune: quella delle truffe americane. Queste sono delle pellicole che raccontano storie vere e che magari portano alla luce fatti a noi sconosciuti.

Viene raccontato da una parte il Sogno Americano (The American Dream), quello che tutti bramano, dall’altra parte, però, viene raccontata anche la debolezza di questo sogno. Questa parvenza del “tutto è possibile”, quando magari invece non lo è e di cosa la gente sia disposta a fare per ottenerlo.

Le serie di Netflix sulle truffe

Netflix ha già un po’ di serie di questo tipo. Una delle serie di maggior successo e che ha fatto parlare molto di sé è stata “Inventing Anna”. Questo prodotto Netflix, creato da Shonda Rhimes, racconta la storia vera di Anna Delvey, giovane ragazza che ha rubato soldi ai ricchi di New York per compiere il suo sogno.

Su Netflix c’è anche “Il truffatore di Tinder”. Questo film, non serie TV, trae spunto dalla storia vera di Shimon Hayut. Uomo di 31 anni noto per aver truffato moltissime donne fingendosi un miliardario di nome Simon Leviev.

Su Netflix abbiamo anche la serie “Bad Vegan”. Una storia che ha un pochino del surreale, poiché la stessa truffatrice verrà poi truffata dal marito.

“The Dropout” è la serie che dobbiamo assolutamente vedere se amiamo le storie vere sulle mega truffe americane

Le truffe americane non si sprecano. E se pensiamo che ci siano solo cose apparentemente frivole, ci sbagliamo. E questo è proprio il caso di “The Dropout”, serie TV che troviamo su Disney+. Pellicola che vede come protagonista Amanda Seyfried nel ruolo di Elizabeth Holmes.

La Holmes è una giovane studentessa che decide di lasciare l’università, da qui il titolo, e concentrarsi sul suo progetto. Un progetto che potrebbe rivoluzionare la scienza medica: tramite una sola goccia di sangue si potranno fare tutte le analisi del sangue, senza più prelievi e comodamente da casa.

La studentessa, così, fonda Theranos e inizia a cercare finanziatori. Inizialmente nessuno si vuole legare a lei poiché il progetto è molto costoso, complicato e imperfetto. Alla fine riuscirà nel suo intento, ma il palazzo di vetro che si è costruita lentamente crollerà, svelando una delle più grosse truffe sanitarie americane.

Ed ecco che “The Dropout” è la serie che dobbiamo assolutamente vedere e da cui arriverà anche un film.

