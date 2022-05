Sappiamo tutti benissimo che i nostri smartphone hanno una memoria intera. Questa può andare dai 128 GB fino ad 1 TB. Il prezzo del nostro telefono cambia anche in base alla memoria. Un mobile che presenta 1 TB di memoria costerà molto di più rispetto a uno che ha 512 GB, oppure ne ha 256GB.

Il discorso della memoria interna del telefono è molto importante. Questo perché, ad avere un peso, non sono solo le immagini o i video, ma tanto altro. Ad esempio le applicazioni stesse hanno un peso (la dimensione), ma anche i documenti e i dati presenti in quell’applicazione lo hanno. E spesso pesano di più rispetto alla dimensione dell’applicazione.

Sicuramente cancelliamo le app che non usiamo

La prima cosa da fare se siamo proprio con la memoria al limite è quella di cancellare le applicazioni che non usiamo. Dobbiamo praticamente rimanere con quelle fondamentali. Cerchiamo sempre di monitorare lo stato della memoria per evitare che spuntino fuori delle situazioni poco felici.

Per controllare la memoria basta andare su “Impostazioni” e accedere alla memoria del telefono. Qui ci sarà una specie di linea del tempo divisa per colori. Ogni colore ha un numero e rappresenta ad esempio le foto, le applicazioni, i dati del sistema e via dicendo. Andando verso il basso poi ci sono tutte le applicazioni con un numero vicino, numero che indica lo spazio che occupano.

Se il nostro smartphone ha la memoria piena sono questi i file nascosti da cancellare

Prima di arrivare a situazioni da cui è difficile tornare indietro, controlliamo sempre lo stato della memoria. Se la teniamo sotto controllo, eliminando sempre dati e file inutili che abbiamo sul telefono, non dovrebbero esserci problemi.

Ad esempio, tutti sul nostro telefono abbiamo le applicazioni di streaming come Netflix, Disney+, Amazon e altri. Chi ne ha più di una, avrà il doppio del problema. Questo perché per guardare i film offline, magari quando siamo in treno, aereo o in giro, ma non vogliamo consumare i dati, scarichiamo il video. Questi file, anche dopo che li abbiamo visti, devono essere eliminati dal telefono, perché un film può arrivare a pesare anche 2 GB di memoria.

Tutti noi abbiamo anche le e-mail sul telefono. Anche queste ovviamente hanno un peso. Quindi cerchiamo sempre di eliminare le e-mail inutili. Ma facciamo attenzione, perché devono essere eliminate anche dal cestino.

E così se il nostro smartphone ha la memoria piena cerchiamo sempre di eliminare le cose poco necessarie. Inoltre con Apple, se non vogliamo cancellare nulla, possiamo acquistare dello spazio in più sul Cloud, dove possiamo trasferire foto e video, che hanno un peso significativo.

Approfondimento

Ecco come evitare che su WhatsApp compaia la frase “Sta scrivendo” quando si mandano i messaggi