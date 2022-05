Uscire per una camminata, con scarpe tecniche e tuta, è diventato un nuovo sport, spesso alternativo alla palestra o al classico fitness. Quest’attività dai 10.000 mila passi a sessione può contribuire alla nostra “remise en forme”, scalando il girovita e tonificando le parti più flaccide del corpo.

Apprezzatissima per la ridotta fatica, la camminata veloce è la scelta di chi non vuole o non può correre. In questo modo potremmo tenerci in movimento e contribuiremmo a fare del bene al nostro corpo e alla nostra mente.

Nonostante ciò, se volessimo incrementare di poco l’intensità del nostro allenamento, senza sfociare nei ritmi serrati della corsa, potremmo provare quest’altra attività sempre più popolare.

Oltre a macinare 10.000 passi con la camminata quest’altro allenamento leggero sarebbe un toccasana per dimagrire anche a 60 anni

A metà strada tra la classica corsa e la camminata sostenuta si trova la corsa lenta, chiamata anche fondo lento. Si tratterebbe di una sorta di running al ralenti le cui parole d’ordine sarebbero:

leggero, almeno rispetto ai ritmi di una normale corsa;

veloce, perché impiegherebbe 30/40 minuti del nostro tempo;

economico, perché dovremmo munirci solo di scarpe adatte e tuta e poi scegliere un percorso all’aperto che ci stimoli e ci rilassi.

Questo tipo di attività sarebbe l’ideale per salire un gradino sopra rispetto alla camminata veloce oppure come approccio iniziale al running, da iniziare anche se avessimo superato abbondantemente gli “anta”.

La velocità di una corsa lenta sarebbe pari a 3,5/4 chilometri percorsi in 30/40 minuti. Al contrario, in termini di frequenza cardiaca, ci si dovrebbe attestare in un range che andrebbe dal 65 all’80% della nostra frequenza cardiaca massima. Questa fascia, che sarebbe corrispondente alla zona di frequenza cardiaca numero due, servirebbe per:

bruciare grassi;

aumentare la resistenza.

Al di là di questi dati, però, e soprattutto all’inizio, sarebbe sufficiente correre impostando un proprio ritmo e imparando ad ascoltare le risposte del corpo.

Benefici

Quindi, oltre a macinare 10.000 passi con la camminata potremmo provare la corsa lenta, ritenuta una preziosa alleata quando si vuole perdere peso.

Tuttavia, non avrebbe solo benefici dimagranti ma contribuirebbe anche:

alla tonificazione dei tessuti e dei muscoli;

all’aumento progressivo della resistenza fisica, da notare anche quando si svolgono banali attività quotidiane;

alla riduzione dello stress.

Inoltre, con la corsa lenta si faticherebbe lo stesso ma senza raggiungere alti livelli di stanchezza e senza stressare eccessivamente muscoli, ossa e legamenti. Infine, potremmo anche arginare “pensieri agonistici” legati a possibili record di velocità, godendoci a pieno il paesaggio o la compagnia di un amico.

