Tanto discussa, in molti la stavano aspettando: finalmente è arrivata. Una serie TV che può raccontare molto di oggi, delle nuove generazioni, dell’amore e della loro vita. Un prodotto firmato Netflix che ha tutto il sapore della vittoria.

Vittoria da una parte, su alcuni contenuti; dall’altra, invece, non si vedono lucciole. Infatti, sulla bocca di tutti e su tutti i titoli di giornale è apparsa la notizia che Netflix abbia perso moltissimi clienti. Questo potrebbe portare la piattaforma a cambiare modus operandi: sembra, infatti, che stia pensando all’introduzione delle pubblicità, ma non invasive.

Una mossa che, però, potrebbe non piacere proprio a tutti, dato che comunque Netflix è un servizio che non ha un prezzo proprio economico se confrontato a quello delle altre piattaforme. E per chi dovesse avere più abbonamenti sicuramente potrebbe iniziare a essere una spesa importante.

C’è già qualcuno che avanza la domanda: “Sarà la fine dell’era Netflix?”. Non si pensa alla fine, ma sicuramente la competizione ha messo sul tavolo delle carte interessanti che fanno gola al cliente. E quindi potrebbe essere la fine del vecchio Netflix come tutti lo conosciamo, ma l’inizio di qualcosa di nuovo.

Travolgente, romantica e commovente: arriva su Netflix una nuova serie TV che ci farà credere nell’amore

Da una parte non ci resta che aspettare e vedere cosa ha in serbo per noi la famosa azienda, sperando non ci siano altri rincari. Dall’altra, invece, la proposta video risulta essere sempre più interessante anche con dei cast d’eccezione, che sicuramente hanno un prezzo.

Una serie di formazione, proprio come un romanzo di formazione o Bildungsroman in tedesco. Romanzi di formazione sono ad esempio “Grandi speranze” di Charles Dickens, “I Malavoglia” di Giovanni Verga, “L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson e anche “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi.

La serie TV Netflix si chiama “Heartstopper” e si compone di 8 episodi. Una serie TV che, appunto, ricorda i romanzi di formazione. Una storia di un’amicizia liceale che, però, a volte può essere di più. Può essere struggente, difficile da spiegare, si ha paura del giudizio e si ha paura del rifiuto.

Una serie che racconta un’amicizia tra due compagni di classe, che però potrebbe andare oltre, potrebbe trasformarsi in amore andando contro tutti gli stereotipi. Perché forse, alla fine, quello che veramente conta è quello che si prova dentro e non quello che gli altri vedono o pensano di vedere. Travolgente, romantica e commovente: arriva su Netflix una serie che ci farà venire la pelle d’oca.

Approfondimento

È arrivata su Netflix una nuova miniserie super provocatoria che ci terrà incollati allo schermo