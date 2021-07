Cucinare in estate è un dramma. Non si sa più cosa inventarsi per portare in tavola qualcosa di diverso dal solito e soprattutto di fresco e leggero. Un’idea originale potrebbero essere questo colorato rotolo di mozzarella farcito o questi freschissimi pomodori ripieni.

E per il dolce? Di certo di accendere il forno non se ne parla. Cosa proporre, quindi, a fine pasto agli ospiti che non sia il solito gelato? Ecco qui la soluzione!

Nessuno saprà resistere a questo squisito e golosissimo budino pronto in 5 minuti

Il budino è un grande classico che non tramonta mai. È fresco e poco impegnativo. Possiamo giocare con la fantasia e sperimentare tantissimi gusti e varianti. Quello che noi stiamo per proporre è un classico aromatizzato con un tocco fresco e sofisticato.

Ingredienti

150 gr di cioccolato al latte;

100 gr di cioccolato fondente;

350 ml di latte parzialmente scremato;

150 ml di succo d’arancia;

30 gr di amido di mais;

cioccolato bianco q.b. per decorazione;

scorza d’arancia q.b. per decorazione.

Come procedere

Versare in un pentolino il latte e il succo di arancia. Con i liquidi ancora freddi, aggiungere l’amido di mais e mescolare con un cucchiaio di legno fino al completo scioglimento. Mettere, quindi, la pentola sul fuoco e aspettare l’inizio del bollore. A questo punto, abbassare il fuoco e aggiungere i 2 tipi di cioccolato tritati in maniera piuttosto grossolana.

Girare con una frusta finché avremo ottenuto una crema bella densa (non ci vorranno più di 3 minuti). Versare, poi, il composto nei classici stampini da budino ed aspettare il completo raffreddamento a temperatura ambiente. Trasferire il tutto in frigorifero. Prima di servire possiamo guarnire con una spolverata di cioccolato bianco grattugiato e un ricciolo realizzato con la scorza d’arancia.

Ed ecco che nessuno saprà resistere a questo squisito e golosissimo budino pronto in 5 minuti. Sarà un grande successo!

