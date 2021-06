Con queste giornate di caldo torrido dobbiamo mangiare piatti freschi e leggeri per non appesantirci e non affaticare la digestione. Questo vuol dire che dobbiamo per forza rinunciare ai dolci e ad altre golosità? No di certo! Anzitutto possiamo adottare tanti stratagemmi per cucinare tagliando le calorie (ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo). Per i dolci, invece, ci sono tante alternative light e in questa mini guida stiamo per suggerire un’idea.

Freschissimo e senza uova ecco il tiramisù che sprigiona i sapori dell’estate

Il tiramisù è il dolce per eccellenza che piace a tutti. Pratico e veloce, non richiede neppure la cottura. La versione classica con uova e mascarpone è un po’ pesante. Con il caldo che fa meglio puntare su qualcosa di decisamente più leggero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco qui una variante fresca e leggerissima che profuma di estate: il tiramisù ananas e cocco.

Prepararlo è davvero molto semplice. Vediamo come si fa.

Ingredienti per 6-8 persone

biscotti tipo savoiardi o pavesini q.b.;

250 ml di panna fresca per dolci;

150 ml di yogurt all’ananas;

ananas fresco o sciroppato q.b.;

succo di ananas;

50 g di zucchero a velo;

farina di cocco q.b.

Procedimento

Monta la panna fredda da frigo con lo zucchero fino a ottenere una bella consistenza soda. Aggiungere lo yogurt all’ananas e mescolare delicatamente con una spatola facendo dei movimenti dal basso verso l’alto.

Intingere velocemente i biscotti nel succo d’ananas e sistemarli sul fondo della teglia o dei bicchierini nel caso si vogliano preparare delle monoporzioni. Ricoprire il primo strato con la crema e qualche pezzetto di ananas. Continuare così fino ad esaurimento degli ingredienti. Decorare l’ultimo strato con pezzetti di frutta e una bella spolverata di farina di cocco.

Far riposare in frigo per almeno 3-4 ore prima di consumarlo.

Freschissimo e senza uova ecco il tiramisù che sprigiona i sapori dell’estate!

E per una versione ancora più leggera si può utilizzare la panna vegetale. Ecco qui il link per la ricetta base.