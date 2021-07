Il momento delle tanto sospirate ferie si sta avvicinando sempre più per molte persone.

Seppur con tante limitazioni e restrizioni di vario genere, quest’anno è possibile viaggiare all’estero. È ancora un po’ difficile raggiungere luoghi molto lontani come il sudest asiatico, l’America o l’Australia, ma ci sono numerose località europee tranquillamente accessibili. Alcune le abbiamo suggerite in altri articoli. Abbiamo principalmente parlato delle isole Canarie: Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura.

In genere, i luoghi pubblici sono tra i più sporchi che ci possono essere. Quando si viaggia è inevitabile prendere mezzi di trasporto come autobus, navi, treni, aerei e traghetti.

Ci occuperemo del caso specifico dell’aereo.

Evitiamo il più possibile di toccare questi oggetti quando viaggiamo in aereo

Abbiamo già visto che “Può sembrare incredibile ma l’oggetto più sporco in aereo non è la toilette ecco a cosa prestare la massima attenzione”, ma la lista degli oggetti incriminati a bordo di un velivolo è ancora lunga.

Nell’articolo citato ci siamo soffermati su toilette, braccioli delle poltrone e tavolini ribaltabili. Proseguiamo con l’elenco.

Cinture di sicurezza. Non possiamo fare a meno di toccarle, ma sarebbe bene afferrarle per la sola parte metallica, in quanto i germi si depositano sulla striscia di tessuto. Per maggior sicurezza, visti anche i tempi che corrono, una volta preso posto, possiamo spruzzare sedile, braccioli e cintura con una soluzione disinfettante in spray.

Tasca posteriore del sedile. Se si ha paura di annoiarsi, portiamo con noi un libro o un giornale. Evitiamo di toccare le riviste di bordo.

Finestrino. Non c’è niente di più bello che ammirare il panorama dall’alto, soprattutto in fase di decollo e di atterraggio. Gli oblò, tuttavia, sono composti da materiale poroso, sul quale i batteri riescono a riprodursi con gran facilità. Evitiamo, pertanto, di appoggiarci il naso!

Prese d’aria. Sono molto sporche, perché tutti le toccano. Sono anche molto utili, però, perché il getto di aria condizionata che buttano fuori uccide i batteri. Meglio manipolarle servendoci delle classiche salviettine umidificate che hostess e steward consegnano ad ogni passeggero appena salito a bordo.

Telecomandi e touchscreen. I dispositivi per ascoltare musica o guardare un film durante le ore di volo sono un gran bel passatempo. Per evitare guai, igienizziamo subito con un gel o uno spray disinfettante tutti gli accessori connessi per il funzionamento di tali apparecchiature.

Facciamo tesoro di quanto appena esposto ed evitiamo il più possibile di toccare questi oggetti quando viaggiamo in aereo.