Questa estate offre opportunità di viaggio in luoghi veramente spettacolari a prezzi a volte veramente incredibili. Spesso per programmare una vacanza, che sia un fine settimana, una settimana o un periodo più lungo, scegliamo il posto e poi cerchiamo l’offerta migliore. E se per una volta facessimo al contrario? Se ci lasciassimo guidare dalle offerte per poi scegliere il luogo in base all’attrattiva ma anche in funzione dei costi? Così facendo scopriremmo dei posti straordinariamente belli a tariffe da urlo. Come una vacanza in quest’isola spettacolare a pochi passi dall’Italia a prezzi straordinariamente stracciati.

Le isole greche da sempre sono meta di turismo perché sono facili da raggiungere, i posti sono meravigliosi, le spiagge incantevoli, il mare cristallino. Una vacanza in questi luoghi spesso costa relativamente meno che andare al mare in Italia.

Anche se in Italia ci sono dei posti che nulla hanno da invidiare al resto del mondo. Per esempio per una vacanza al mare esclusiva e da sogno con costi alla portata di tutti queste 3 meravigliose isole sono perfette.

Kos (conosciuta anche come Coo) è certamente una delle più belle isole della Grecia. Kos appartiene all’arcipelago del Dodecaneso, un gruppo di isole davanti le coste della Turchia, bagnate da un mare trasparente dai colori turchesi. Per dimensioni è la terza isola dell’arcipelago, lunga 43 km e larga 2 km nel punto minimo e 6 km in quello massimo. Quest’isola è considerata una delle più belle dell’Egeo.

Le sue attrattive interessano tutte le età. È un luogo perfetto per chi cerca un mare trasparente e cristallino dal colore turchese, quello tipico delle cartoline. Le sue spiagge sono sabbiose di un colore chiaro, quasi bianco. Al suo interno è ricca di vegetazione con meravigliose valli verdi e rigogliose. Per questa caratteristica è stata soprannominata il Giardino dell’Egeo.

Per chi ama la storia qui potrà trovare spunti interessanti. Infatti è l’isola che ha dato i natali al medico più famoso dell’umanità, Ippocrate. Ecco perché viene anche soprannominata l’isola d’Ippocrate. Inoltre Kos è ricca di siti archeologici non solo risalenti alla cultura greca, ma anche a quella egiziane e del periodo della dominazione romano-bizantina.

Ma offre moltissime attrattive anche ai giovani, grazie ai moltissimi locali disseminati sull’isola e ai numerosi beach bar dove tirar tardi la notte.

Come raggiungere l’isola

Grazie ad un aeroporto si può raggiungere l’isola direttamente dall’Italia. I voli partono da Milano, Venezia, Bologna e Bari. Ma quello che stupisce sono le tariffe. Ci sono delle soluzioni che lasciano a bocca aperta. Come quella che prevede volo e permanenza in eccellente hotel 2 stelle a pochi passi dal mare, a partire da meno di 200 euro per 7 notti.

Attenzione queste offerte, disponibili da luglio a settembre, sono ovviamente soggette a disponibilità. Trovare queste occasioni non è difficile. Basta andare su un motore di ricerca, oppure su una delle numerose app di viaggio inserendo il nome dell’isola.

