In estate, decidere ogni giorno cosa cucinare è un vero dramma. Si ha voglia di cibi freschi e leggeri e nessuna voglia di stare ai fornelli. Men che meno di accendere il forno. Ci bastano già le alte temperature!

Ci sono tanti piatti estivi della tradizione che non richiedono alcuna cottura. Intramontabili esempi sono prosciutto e melone e la caprese.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

E se volessimo cambiare un po’? Anche perché magari sono previsti ospiti?

5 minuti per l’antipasto estivo fresco, genuino e più scenografico che ci sia

Il rotolo di mozzarella è un ottimo alleato per improvvisare pranzi e cene dell’ultimo minuto. E soprattutto ci farà fare un figurone.

Si tratta dell’impasto della mozzarella steso come se fosse la pasta delle lasagne, la pasta sfoglia o una pasta brisè. Ovviamente la mozzarella in questo caso è bella soda e consistente. Non gocciola, non è molliccia, non si sfalda né si rompe.

Possiamo trovare facilmente il rotolo di mozzarella presso qualsiasi latteria o negozio specializzato in formaggi. Ormai le marche più famose hanno comunque creato il prodotto a livello industriale. Si trova al supermercato nel banco frigo.

Come procedere

Non esiste un’unica ricetta anzi le possibilità sono davvero infinite. Vediamo comunque il procedimento base che è davvero semplice. Srotolare il formaggio su un piano da lavoro ben pulito. Disporvi sopra in maniera uniforme gli ingredienti scelti. Arrotolare con delicatezza facendo attenzione a non far fuoriuscire la farcia. Chiudere con della pellicola per alimenti e mettere a riposare in frigorifero per almeno un paio d’ore. Trascorso tale termine possiamo tagliare a fettine il nostro rotolo. Presenteremo così in tavolo delle colorate e allegre girelle!

Farciture

Via libera alla fantasia e ai gusti personali. Noi proponiamo 3 soluzioni che possono accontentare un po’ tutti:

tonno, pomodoro, origano, olio evo;

salmone, zucchine grigliate, prezzemolo e limone;

bresaola, rucola, olio evo.

È davvero semplice e bastano appena 5 minuti per l’antipasto estivo fresco, genuino e più scenografico che ci sia.

Durante la fase di riempimento, consigliamo di non esagerare con le quantità. Non dobbiamo creare uno spessore troppo grosso altrimenti faremo fatica ad arrotolare la sfoglia di mozzarella.

Approfondimento

Freschissimo e senza uova ecco il tiramisù che sprigiona i sapori dell’estate.