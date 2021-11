Semplice, facile e veloce! Questa ricetta sta impazzando su tutti i social perché è l’ideale per chi desidera un dessert goloso sfruttando un frutto amatissimo e di stagione.

Le mele sono gettonatissime per le preparazioni dolci e rallegrano le nostre tavole soprattutto in autunno e in inverno.

Per gli amanti delle tradizionali mele cotte, ecco la ricetta perfetta che le renderà più gustose in 1 minuto.

Occhio anche a queste mele speciali, perché non solo hanno un gusto eccezionale ma aiuterebbero anche circolazione, pelle e capelli.

Chi non riesce proprio a fare a meno delle ricette tradizionali alle mele, allora ecco una versione non solo buona ma anche senza bilancia.

Stasera, invece, mostreremo una preparazione facile ma che non possiamo definire né una vera torta e neanche una vera crostata.

Difatti, non è né torta e né crostata ma questa facilissima ricetta alle mele è il peccato di gola più cremoso del momento.

Per questa preparazione si utilizza la pasta sfoglia. Un involucro più friabile ospiterà una crema frangipane eccezionale. Un connubio perfetto tra semplicità e gusto.

Insomma, ecco come realizzare il dessert di mele e pasta sfoglia più buono di sempre.

Ingredienti per 8 persone

1 rotolo di pasta sfoglia;

3 mele, possibilmente le “Golden Deliciuos“;

succo di mezzo limone;

1 uovo per spennellare;

zucchero di canna q.b.;

180 grammi di crema frangipane.

Per la crema frangipane

60 grammi di burro;

60 grammi di zucchero a velo;

1 uovo;

60 grammi di farina di mandorle;

25 grammi di maizena, oppure di farina tipo 00.

Procedimento

Innanzitutto, lavare e tagliare le mele a fette, senza togliere la buccia. Inserirle in una ciotola con il succo di limone.

Poi, prendere la pasta sfoglia, stenderla su un foglio di carta forno e poi trasferire in una teglia.

Preparare la crema frangipane, mescolando tutti gli ingredienti e lavorandoli con l’aiuto delle fruste.

A questo punto, versare la crema sulla sfoglia e distribuirla in modo uniforme con l’aiuto di un cucchiaio.

Disporre le fette di mela per la decorazione.

Infine, cospargere le mele di zucchero di canna e ripiegare i bordi di pasta sfoglia verso l’interno. A questo punto, spennellare i bordi di pasta sfoglia con l’uovo e procedere alla cottura. Infornare, in forno già caldo e far cuocere alla temperatura di 200° per circa mezz’ora. Il risultato sarà davvero speciale e soprattutto buono da leccarsi i baffi.

Ed ecco svelato perché non è né torta e né crostata ma questa facilissima ricetta alle mele è il peccato di gola più cremoso del momento.