Concludere la giornata con una bella mela cotta è un’ottima idea per andare a dormire sazi e felici. Dalle cucine delle nonne di qualche decennio fa, arrivano direttamente sulle tavole le mele cotte all’amaretto. Una ricetta semplice ma estremamente gustosa. Ecco gli ingredienti per 4 persone.

Ingredienti

a) 4 mele, possibilmente le “Golden” che si prestano a tali ricette;

b) 60 g di burro;

c) 60 g di farina di tipo 00;

d) 1 limone;

e) 40 g di amaretto;

f) 50 g di zucchero di canna.

Non si potrà più fare a meno di questa semplice ma gustosissima ricetta di mele cotte, consigliatissima! Procedimento

Le mele cotte doneranno alla cucina un profumo senza tempo che ricorda le ricette della tradizione ma possono costituire anche un ottimo dolce per le nuove generazioni. Un modo veloce per allontanare, almeno per un po’, i giovanissimi dalle merendine e dai dessert confezionati ed industriali. Preparare 4 porzioni è davvero un procedimento semplicissimo. Pronti?

Innanzitutto, sbriciolare gli amaretti e inserirli in una ciotola. Setacciare la farina e unirla agli amaretti. Successivamente, aggiungere lo zucchero di canna e la scorza grattugiata di un limone. Infine, tagliare il burro a pezzetti e aggiungerlo agli altri ingredienti. Con un cucchiaio mescolare con cura fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, prendere le mele, lavarle e tagliare la calotta e lasciarla da parte ed eliminare delicatamente il torsolo. Prendere una teglia ricoperta da carta da forno e disporre le 4 mele. Poi, cospargere ciascuna mela del composto di amaretti preparato precedentemente. Coprire le mele con le calette lasciate da parte e infornare. Far cuocere alla temperatura di 200° C per circa 25 minuti. Ultima avvertenza, attenzione a non far bruciare i preziosi dessert, regolando la temperatura a seconda della tipologia di forno di casa.

