L’autunno apre le porte ai primi freddi e come per magia una ventata di novità arriva anche sulle tavole degli italiani.

In questo periodo, infatti, i cibi estivi e freschi dell’estate lasciano il posto alle più calde e caloriche pietanze autunnali che riscaldano l’anima e ci preparano all’inverno.

Oggi, le cucine si arricchiscono di colori ambrati che inebriano la casa di profumi buoni e avvolgenti, conquistando il cuore con un semplice abbraccio di gusto e genuinità.

Nell’immaginario comune parlare d’autunno significa anche pensare alla zucca. Versatile e deliziosa si presta a tantissime ricette. Ad esempio, questa torta salata sta spopolando proprio ora e promette di far impazzire tutti in pochi minuti.

E se da un lato la zucca viene definita come uno dei simboli dell’autunno, dall’altro abbiamo anche un altro alimento che ora sprigiona tutta la sua forza: la mela.

Genuinità e gusto

Le mele sono amatissime e fanno parte dei frutti più consumati al Mondo.

Oggigiorno, possiamo acquistarle praticamente tutto l’anno, ma è nel periodo autunnale che regalano un sapore più intenso e aromatizzato.

Inutile dire che sono innumerevoli le ricette e le combinazioni possibili con le mele.

Come resistere, ad esempio, a questa torta profumatissima torta alle mele della nonna?

E perché non cedere al piacere di queste mele cotte dall’aroma goloso?

Insomma, le combinazioni sono tantissime ma attenzione perché le mele non sono tutte uguali. Attualmente si contano più di 2.000 specie. Alcune sono gettonatissime, mentre alcune sono quasi totalmente dimenticate, pur possedendo gusto e proprietà. Ad esempio, queste mele speciali non solo hanno un gusto eccezionale ma aiuterebbero anche circolazione, pelle e capelli.

Un frutto antico e ricco di proprietà

Comunemente, sono definite come un ibrido tra mele e pere, ma in realtà le mele cotogne sono dei frutti veri e propri.

Nata dal cotogno, un albero appartenente alla famiglia delle Rosaceae, la mela cotogna è ricca di sostanze nutritive, come vitamine (A, B6 e C), magnesio, zinco, potassio e magnesio.

Inoltre, grazie alla presenza di vitamina C la mela cotogna sembrerebbe stimolare il sistema immunitario. Aiuterebbe la pelle a mantenersi in salute grazie agli antiossidanti e grazie ai minerali migliorerebbe la salute dei capelli. Associati alla mela cotogna anche benefici alla circolazione.

A causa del sapore naturalmente più aspro di altre tipologie di frutta, la mela cotogna è stata per lungo tempo scartata.

Oggi, invece, è possibile gustare tantissime prelibatezza che prevedono la mela cotogna come ingrediente principale. Di seguito ne vedremo almeno 2.

Mai provato il decotto con le mele cotogne? Bisognerà lavare bene le mele e senza sbucciarle, tagliarle a spicchi. Inserire in una pentola e far bollire per 15 minuti insieme ad una mezza tazza d’acqua.

Poi, filtrare il liquido alla mela e aggiungere un cucchiaio di miele per un tocco di sapore in più. Ed ecco che il decotto sarà pronto a riscaldare gli animi nelle giornate più fredde e umide.

La cotognata è un’altra specialità da non perdere. Un dolce che si ottiene della cottura in acqua delle mele cotogne sbucciate e tagliate a pezzetti. una volta cotte, con un passaverdure creare la purea di mele e aggiungere zucchero di canna.

A questo punto, cuocere a fiamma bassa fino a formare una specie di marmellata dai colori ambrati. Stendere la marmellata in una teglia coperta da carta da forno e livellare con un cucchiaio. Dividere a quadrotti e conservare in frigo.