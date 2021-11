Sono molte le donne che ogni giorno si svegliano e con un occhio mezzo aperto e l’altro anche, cercano di truccarsi in modo impeccabile. Tutto questo per poter raggiungere il posto di lavoro in perfette condizioni.

Quando non si ha molto tempo a disposizione e magari si vuol dormire un’ora in più al giorno, si potrebbero adottare dei trucchi di bellezza che in pochi conoscono. Ma per evitare delle macchie orribili come quelle di sbavature di mascara, bisognerebbe approfittare di questo segreto che ogni donna sta utilizzando.

Ecco i consigli che ogni donna dovrebbe sapere per la sua routine di bellezza

Ogni donna utilizza questo strumento di seduzione che aiuta a valorizzare lo sguardo, sia per un make-up semplice che per uno più elaborato. Il mascara è uno dei cosmetici più venduti, nessuna donna dovrebbe farne a meno per poter essere ancora più bella e seducente.

Quando ogni giorno applichiamo questo formidabile cosmetico, bisogna sapere come utilizzarlo per evitare di danneggiare le ciglia. Ma si possono evitare tutti quegli intoppi che possono subentrare quando lo si applica tutti i giorni.

Sicuramente sarà capitato un po’ a tutte di applicare questo cosmetico e accorgersi delle sbavature che possono rovinare anche l’intero make-up. Questo è sicuramente un imprevisto molto comune, vediamo come poterlo evitare con qualche piccolo suggerimento.

Niente più macchie orribili e sbavature di mascara con questo segreto che ogni donna sta utilizzando

Una delle prime cose da fare è eliminare tutti i grumi che possono essersi formati all’interno del tubetto del mascara. Si potrà sigillare il tubetto per bene, immergerlo in acqua calda per almeno 10 minuti ed asciugarlo per bene prima di aprirlo. Utilizzare lo scovolino all’interno per miscelare con movimenti circolatori il cosmetico nel tubetto eliminando così tutti i grumi.

Vediamo il secondo suggerimento. Prima di applicare il mascara dovrebbe essere una buona abitudine utilizzare il piegaciglia. Questo strumento, non solo curverà le ciglia, ma permetterà di non avere sbavature di mascara durante e dopo l’utilizzo.

Anche il primer è un ottimo alleato di bellezza che normalmente si utilizza solo sul viso e o sulle labbra prima di procedere con il make-up. In questo caso, può essere indispensabile applicarlo, senza esagerare, con l’aiuto di un cotton fioc anche sulle ciglia, per nutrirle e per fissare anche meglio il mascara.

