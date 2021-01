Direttamente dalla cucina della nonna, arriva ancora fumante di cottura, la torta di mele ai 12 cucchiai. E mentre il profumo di questa straordinaria bontà si diffonde tra le pagine della rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa, la Redazione vuole suggerire ai suoi Lettori tutto l’occorrente per dar vita ad un dolce buono e veloce che tutti ma proprio tutti possono realizzare in pochi minuti.

Ottima per colazione, la torta di mele ai 12 cucchiai è un’arma culinaria che può essere utilizzata anche per concludere in bellezza un pranzo o una cena.

Ingredienti

a) 2 uova;

b) 3 mele, possibilmente le “Golden Delicious“;

c) 12 cucchiai di zucchero semolato;

d) 12 cucchiai di olio di semi di arachidi;

e) 12 cucchiai di latte, possibilmente intero;

f) 12 cucchiai pieni di farina tipo 00;

g) 1 bustina di lievito per dolci;

h) cannella q.b. e un pizzico di sale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Torta di mele ai 12 cucchiai, una ricetta dal sapore tradizionale pronta in pochi minuti. Procedimento

Per preparare una squisita torta alle mele basterà usare un semplice cucchiaio come unità di misura per gli ingredienti. Con questa tecnica, la ricetta risulta molto veloce e semplice da ricordare.

Per prima cosa, tagliare a cubetti due mele e lasciare da parte la terza mela che verrà utilizzata per la decorazione. Si consiglia di conservare i cubetti di mele in una ciotola con il succo di un limone per evitare di farle annerire.

Stessa operazione per la mela lasciata da parte prima, solo che questa volta si consiglia di tagliare la mela a fette sottili.

Prendere una ciotola e inserire le uova e lavorarle con lo zucchero. Con l’aiuto delle fruste, montare fino ad ottenere un composto spumoso. A questo punto, aggiungere i cucchiai di olio di semi e poi il latte. Mescolare con cura per qualche minuto, prima di unire la farina, precedentemente setacciata e poi anche la bustina di lievito.

Successivamente, aggiungere la cannella in polvere e un pizzico di sale. Amalgamare gli ingredienti ed solo dopo qualche minuto aggiungere le mele a cubetti. Mischiare con un cucchiaio di legno per non sfaldare le mele.

Prendere una tortiera, dal diametro di circa 24 cm, ricoprirla di carta da forno e versare l’impasto. Modellare con un cucchiaio e in superficie decorare con le fette di mela. Infornare e far cuocere a forno statico e già caldo per circa 40 minuti alla temperatura di 180° C. Prima di servire, la classica spolverata di zucchero a velo renderà il risultato finale ancora più appetitoso.

Se “Torta di mele ai 12 cucchiai, una ricetta dal sapore tradizionale pronta in pochi minuti” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Cominciare l’anno alla grande con una torta di mele speciale e veloce, consigliatissima dalla nonna“.