Le lenticchie sono uno dei piatti tipici della nostra tradizione culinaria. I nonni le definivano “la carne dei poveri” perché ricchissime di ferro e proteine, e in questo periodo sono tra i legumi più consumati. Normalmente le gustiamo in umido o come contorno per i primi piatti. Noi di ProiezionidiBorsa, però, amiamo la fantasia e già in passato abbiamo parlato di come trasformarle in un dolce ad alto tasso di energia. Oggi sveleremo, invece, un altro modo di prepararle davvero insolito e gustoso. Né in umido né con la pasta, ecco lo strabiliante metodo per cucinare le lenticchie che sta spopolando. Armiamoci di un po’ di pazienza perché la preparazione ci richiederà un paio d’ore. Ma i nostri sforzi verranno ampiamente ripagati e probabilmente riusciremo a stupire tutta la famiglia.

Né in umido né con la pasta, ecco lo strabiliante metodo per cucinare le lenticchie che sta spopolando

Le lenticchie sono un alimento ricchissimo di proprietà nutrizionali. Possono aiutare la digestione e migliorare la funzionalità dell’intestino, e sono ricche di antiossidanti e vitamine del gruppo B. Gli unici che dovrebbero evitarle o almeno ridurne il consumo sono coloro che soffrono di problemi intestinali, gotta e uremia. In questi casi meglio rivolgersi al medico prima di mangiarle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Se abbiamo ricevuto l’ok, possiamo sbizzarrirci e preparare una straordinaria zuppa di pomodori e lenticchie tostate. Per due porzioni ci serviranno:

2 etti di pomodori secchi;

uno scalogno;

100 grammi di lenticchie verdi;

1 carota;

olio extravergine d’oliva;

1 cucchiaio di origano;

acqua;

100 ml di passata di pomodoro.

Come preparare questa zuppa

La prima operazione sarà quella di trattare pomodori e lenticchie. Dovremo tenerli in ammollo per un giorno prima di iniziare a cucinarli. Una volta trascorso questo tempo, possiamo partire davvero con la ricetta.

Scoliamo i pomodori e mettiamoli in una pentola con l’acqua e la carota. Facciamo cuocere il tutto per circa un’ora. Aggiungiamo anche l’origano e la passata, e teniamo qualche altro minuto sul fornello a fuoco basso.

Mentre aspettiamo, dedichiamoci alle lenticchie. Mettiamo a soffriggere in padella lo scalogno con l’olio e non appena inizia a dorarsi aggiungiamo le lenticchie scolate. Facciamole tostare per 20-25 minuti a fuoco basso e mescoliamo spesso. Quando sono leggermente dorate, uniamole alla zuppa.

10 minuti di cottura e poi possiamo procedere con l’impiattamento. Versiamo la zuppa nei piatti, aggiungiamo un filo d’olio e serviamo ben calda. Magari accompagnata da un ottimo e corposo bicchiere di vino rosso.

Approfondimento

Pochissimi cucinano così le carote ma se le assaggiamo probabilmente non potremo più farne a meno