Nuovo appuntamento di ProiezionidiBorsa alla scoperta delle colazioni più salutari. Solo pochi giorni fa abbiamo parlato della marmellata utile a combattere il diabete e a regolarizzare l’intestino. Oggi oseremo di più e presenteremo una ricetta davvero particolare con ingredienti insospettabili. Probabilmente ci stupiremo perché sembra una torta salata ma questo dolce è perfetto per iniziare la giornata pieni di energia. Ma è arrivato il momento di svelare il mistero e di preparare il nostro incredibile plumcake al cocco e lenticchie. Ci servirà soltanto un’ora di tempo per portarlo in tavola e faremo felice tutta la famiglia.

Per preparare 8 porzioni di plumcake al cocco e lenticchie ci serviranno:

3 uova;

150 grammi di farina;

un etto di zucchero di canna integrale;

50 grammi di farina di cocco;

80 ml di olio d’oliva;

125 grammi di yogurt bianco;

2 etti di lenticchie;

80 grammi di cioccolato fondente;

1 bustina di lievito per dolci.

Oltre ad avere un gusto decisamente particolare, questo plumcake potrebbe dare lo sprint alla nostra giornata. Le lenticchie sono ricche di Vitamina B1 e Vitamina B3. La prima aiuta la memoria e la concentrazione. La seconda è utilissima per gestire le riserve energetiche del corpo e ha ottimi effetti anche nel ridurre i trigliceridi presenti nel sangue. Se ci aspetta un turno lavorativo molto impegnativo abbiamo trovato la colazione giusta.

Come prepararlo

Iniziamo proprio dalle lenticchie. Cuociamole e frulliamole fino a ottenere una crema. Nel frattempo facciamo sciogliere a bagnomaria anche il cioccolato fondente.

È il momento di iniziare a preparare la base del dolce. Montiamo le uova in una terrina e non appena sono diventate bianche e spumose aggiungiamo yogurt, olio, cioccolato e lenticchie. Iniziamo a mischiare e lentamente aggiungiamo la farina. Quando il composto diventa omogeneo e senza grumi uniamo anche la farina di cocco e il lievito.

Facciamo riposare l’impasto per qualche minuto e mentre aspettiamo prepariamo lo stampo per il plumcake. Ricopriamolo con della carta da forno leggermente inumidita e versiamo dentro il composto.

Siamo pronti per il forno. Accendiamolo in modalità statica a 180 gradi e non appena è caldo mettiamo a cuocere il dolce. 40 minuti di pazienza e possiamo togliere.

Facciamo raffreddare il plumcake e serviamolo con una spruzzata di cioccolato in polvere. Stupiremo anche gli scettici.

