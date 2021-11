L’osteoporosi è una malattia ossea impossibile da sentire. Fa in modo che il corpo perda massa ossea e, spesso, ciò che è stato perso non viene sostituito. Come riportato sul sito del Ministero della Salute, si stima che l’osteoporosi colpisca circa 5 milioni di persone in Italia. L’80% sono donne in post menopausa, per le quali è consigliato assumere questa vitamina importante per la calcificazione delle ossa. Circa il 40% della popolazione, quindi, incorre in una frattura per osteoporosi, soprattutto dopo i 65 anni, per i quali questa sarebbe la dose di calcio raccomandata per evitare fratture dell’anca e cadute. Come ricordiamo sempre sulle pagine di Proiezionidiborsa, uno stile di vita attivo e una dieta equilibrata contribuiscono al benessere del corpo e delle ossa. Non trascuriamo però di ascoltare il nostro corpo al fine di una giusta prevenzione.

Non soltanto fratture delle ossa dopo piccole cadute, ma questi sarebbero i segnali silenziosi che ci indicherebbero che potremmo avere l’osteoporosi

Qualche centimetro in meno

Le gonne ci sembrano improvvisamente più lunghe? I jeans preferiti si trascinano sulle scarpe? Quando una persona ha l’osteoporosi, le ossa della colonna vertebrale possono facilmente collassare l’una sull’altra e, di conseguenza, arrivare a perdere più di 2 cm di altezza (Kantor SM et al, 2004). Una perdita del genere quindi, potrebbe essere un segno di osteoporosi.

Caduta dei denti

Quando la mascella è debole, i denti possono cadere. Anche se perdere i denti può essere un sintomo di osteoporosi (Wang CJ et al, 2016), non è sempre un segno definitivo. Se perdiamo i denti, parliamo con il medico e ordiniamo un test della densità ossea per determinare se effettivamente la causa è l’osteoporosi.

La postura è cattiva o abbiamo quella che viene chiamata “gobba della vedova”

Quando le ossa della colonna vertebrale non possono sostenere il peso del corpo, si curvano, causando quella che viene chiamata la gobba della vedova. È questo un segno che potrebbe rilevare che le ossa della colonna vertebrale sono deboli.

Un familiare stretto ha l’osteoporosi

Se qualcuno in famiglia ha l’osteoporosi, allora potremmo essere predisposti alla malattia. Sicuramente la genetica gioca un ruolo importante, ma dipende da molti altri fattori. Se abbiamo casi in famiglia, è consigliabile sottoporsi a uno screening della densità ossea il prima possibile.

Ci hanno detto che abbiamo una bassa densità ossea

Chiamata osteopenia, la bassa densità ossea significa semplicemente che la quantità di calcio e minerali contenuti nelle ossa è inferiore alla media. Questo, tuttavia, non significa che svilupperemo l’osteoporosi. Ma proprio perché la malattia non ha sintomi tranne che le ossa sono più fragili e possono fratturarsi, è bene sottoporsi a regolari test di densità ossea per catturare l’osteoporosi prima che si verifichi una frattura.

Abbiamo avuto fratture per problemi minori

Se inciampiamo sul marciapiede, difficilmente ci romperemmo un osso, a meno che non abbiamo l’osteoporosi. Le persone con osteoporosi si possono fratturare un osso anche con piccolissime cadute. Se accade, probabilmente le ossa sono deboli. Una frattura del polso, dell’anca o della schiena a causa di un lieve trauma dovrebbe essere indice di osteoporosi.

Monitoriamo la nostra salute e consultiamoci sempre con il nostro medico.

