Quante volte capita di stare attenti a tavola per mantenere la forma fisica al top. Ma poi tra un pasto e l’altro la fame ci assale all’improvviso! Ed ecco che ci buttiamo su snack che sono tutt’altro che dietetici e salutari.

Il segreto per mantenersi in forma è sicuramente quello di mangiare in modo sano, fare attività sportiva, bere bevande salutari o semplicemente acqua. Ma attenzione agli spuntini! Spesso come dicevamo sopra sono proprio quelli a tradirci!

Molti pensano che la frutta secca faccia ingrassare. Non è affatto vero! Non solo non fa ingrassare, ma fa anche bene alla salute.

La frutta secca ha effetti lassativi, sazia velocemente e aumenta il buonumore.

Alcuni tipi di frutta secca poi, rappresentano dei veri e propri toccasana per la nostra salute e forma fisica.

Infatti ne bastano 20 al giorno da portarsi dietro come spezza fame per mantenersi in forma.

Stiamo parlando delle mandorle!

Tipiche della dieta mediterranea, utilizzabilissime per tante ricette, oltre al gusto, rappresentano un toccasana per la nostra salute ed un ottimo snack.

Ovviamente per uno snack sono da preferire quelle sgusciate!

Il segreto di questo ottimo spezza fame sta nella moderazione!

È proprio così! Le mandorle hanno il potere di far dimagrire più facilmente perché aiutano a combattere la fame nervosa.

Questo spezza fame gustoso e sano, ha tante altre proprietà inaspettate.

Uno spuntino a base di mandorle, infatti, tra le tante cose, aiuta a tenere sotto controllo la glicemia, e anche il girovita.

Ma quale è la dose giusta da mangiare?

In linea di massima la giusta quantità di mandorle per uno spuntino è pari a circa 20 grammi che con le loro 110 calorie, più o meno, costituiscono un ottimo snack, soprattutto sano.

Poi ovviamente la dose giusta da mangiare dipenderà anche dal nostro peso individuale!

Sarà possibile mangiarle unite ad un frullato di frutta!

Oppure anche da sole, dato che la grandezza e la consistenza ci permettono di potercele portare sempre dietro.

Così da evitare altre tentazioni meno sane e salutari!

