Ecco la bevanda energetica dissetante e naturale semplicissima da preparare e ottima per combattere le giornate di calura

È ormai tempo d’estate, la stagione più amata dalle persone. Estate è infatti vacanze, sole, notti all’aria aperta, nuovi amori ma soprattutto tanto caldo!

Le temperature estive però non ci portano solo una bella tintarella, ma anche un maggiore fabbisogno di liquidi. Questo perché il nostro corpo traspira molto ed il sudore emanato aiuta a ristabilire la temperatura corporea. C’è quindi la necessità di reidratarsi con regolarità.

E quando fa caldo e si ha sete, non c’è nulla di meglio di un bel bicchiere di acqua fresca.

Attenzione però! Meglio scegliere acqua fresca ma non troppo fredda e questo soprattutto durante i pasti. Pare infatti che le bevande troppo fredde rallentano e rendono faticosa la digestione.

Ciò vale non solo per l’acqua ma per qualsiasi tipo di bibita. Anche perché non è affatto vero che più le bibite sono fresche più ci si disseta.

Sfatiamo questo luogo comune piuttosto diffuso: bere bibite fresche non rinfresca né disseta!

Anzi stimola l’organismo a una maggiore sudorazione e dunque promuove un maggior rischio di disidratazione.

Ma a volte non ci accontentiamo di un semplice bicchiere di acqua!

Capita però che non si ha voglia solo di acqua ma di una bevanda che ci disseti e allo stesso tempo ci dia energia.

Non resta quindi che dare sfogo alla nostra fantasia, perché sono davvero tante le bevande di cui possiamo godere.

Possiamo acquistarle oppure preparale in casa.

La preparazione casalinga sarebbe da preferire. Questo sia per risparmiare sia per avere la certezza che la bevanda sia composta da ingredienti freschi e senza l’aggiunta di conservanti.

Anche perché basta davvero poco per preparare una bibita fatta in casa!

Ecco allora la bevanda energetica dissetante e naturale semplicissima da preparare e ottima per combattere le giornate di calura

Come ottenerla?

Basta procurarsi :

a) 1 litro di acqua, meglio ancora se frizzante;

b) 4-5 limoni;

c) 10 cucchiaini di miele.

Basterà infatti aggiungere all’acqua, il miele e il succo dei limoni.

Ovviamente il dosaggio è indicativo nel senso che, potrà variare la quantità dei prodotti da aggiungere all’acqua, anche in base al gusto personale di ognuno di noi.

Lasciamo riposare un po’, magari in frigo, così da poterla bere poi fresca.

Ecco quindi la bevanda energetica dissetante e naturale semplicissima da preparare e ottima per combattere le giornate di calura

Si racconta fosse la bevanda dei contadini. Questo proprio perché si portava nei campi durante i periodi della falciatura manuale del grano. Facile da preparare, energetica e molto dissetante, rappresentava infatti la bevanda ideale per combattere la calura estiva, che i contadini impegnati nei campi di grano, ben conoscevano.

Ecco perché la bevanda dei contadini!

Il segreto di questa bevanda è dato dalla giusta combinazione di questi due elementi aggiunti all’acqua.

Ossia il miele, sicuramente molto energetico, quindi un concentrato di energia e salute.

E poi il limone altro meraviglioso frutto dalle tante proprietà a dai mille utilizzi, che aggiunto all’acqua, è un ottimo dissetante.

Con poco quindi otteniamo una bevanda energetica dissetante e naturale ottima per combattere la calura estiva!

