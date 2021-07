Questa è la stagione che ci offre una varietà di frutta davvero notevole. Pur volendo fare una rapida carrellata l’elenco sarebbe comunque lungo: fragole e fragoline di bosco, ciliegie, nespole, pesche, albicocche, prugne, fichi, mirtilli, lamponi, ecc. L’offerta è davvero molto varia!

Vi è un frutto però che davvero la fa da padrone durante l’estate, ossia l’anguria.

Che ci si trovi al mare, o a fare una scampagnata in montagna, l’anguria non guasta mai.

È sempre piacevole, infatti, fare un break e dissetarsi, gustando questo meraviglioso frutto.

Ricco di acqua e poco calorico mette davvero d’accordo tutti, grandi e piccini.

Tra l’altro oltre ad essere piacevole nel gusto e dissetante, è un ottimo antiossidante. È anche considerato un valido aiuto per le malattie cardiovascolari e per combattere il colesterolo cattivo nel sangue.

Questo meraviglioso frutto inoltre stimola la produzione di serotonina e quindi migliora il buonumore e la qualità del sonno.

È inoltre ricco di vitamina B6 quindi un ottimo energizzante.

Non ci sono scusanti quindi per non mangiarlo e per averlo sempre in casa.

Irresistibile bevanda estiva adatta a tutti e perfetta anche come aperitivo analcolico

L’anguria se tagliata a pezzi e messa già da parte in frigo, può rappresentare un ottimo spuntino per tutti e a tutte le ore. Rappresenta quindi un ottimo spezza fame! Così da evitare si buttarsi su cibi calorici quando l’attacco di fame improvviso ci assale.

Ma oltre che come ottima merenda o per tenere a bada la fame, l’anguria può trasformarsi in una irresistibile bevanda estiva adatta a tutti e perfetta anche come aperitivo analcolico.

Vediamo allora come procedere!

Basta preparare un frullato di anguria menta e limone, per ottenere una bibita che dona freschezza e benessere al nostro organismo.

Questa velocissima ricetta, che si esegue azionando semplicemente il frullatore, ha un effetto drenante.

Ed oltre ad essere piacevole da bere, è ottima anche come aperitivo analcolico.

A chi poi piace alcolica basta aggiungere del prosecco oppure, in alternativa, si potrebbe optare per la vodka.