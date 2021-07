Non c’è nulla da fare, quando l’estate arriva si fa sentire. Le temperature elevate e il caldo afoso creano non pochi problemi, soprattutto nei soggetti più deboli. Per affrontare nel migliore dei modi questo periodo bisogna bere molto e reintegrare il proprio organismo coi giusti nutrienti. L’acqua è essenziale soprattutto in estate, ma non è detto che da sola riesca a offrirci tutti i benefici di cui abbiamo bisogno. Dovremmo perciò combinare i giusti ingredienti, in grado di restituirci forze e salute.

Ecco perché la nostra Redazione propone qui 7 bevande dissetanti e ultra rinfrescanti per fare il pieno di vitamine e minerali. Alcuni si trovano in commercio, ma è comunque semplice prepararli anche da casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quanto e come bere per restare idratati

Stabilire un quantitativo di acqua giornaliero che valga per tutti non è semplice. Ognuno di noi ha un fisico e una routine diversa e consuma più o meno liquidi ed energie in giornata. In linea di massima, però, gli esperti concordano che nell’arco delle 24 ore dovremmo consumare almeno 2 litri d’acqua. Inoltre, meglio sorseggiare qualche bicchiere in piccole dosi ma più spesso, per facilitare l’assorbimento dei liquidi nel corpo. Evitiamo l’acqua troppo fredda, che rallenta la digestione.

7 bevande dissetanti e ultra rinfrescanti per fare il pieno di vitamine e minerali

Per restare in energie e non sopperire all’afa estiva la soluzione migliore è quella di assimilare molte vitamine e minerali. Delle prime prediligiamo soprattutto quelle del gruppo B e la vitamina C, le cosiddette idrosolubili. Per i minerali concentriamoci invece su magnesio e potassio, ottimi integratori naturali.

Detto ciò, ecco i drink che ci possono dare una mano a reidratarci e a ripartire al massimo:

acqua ai fiori di sambuco;

succo di tamarindo;

acqua alla cannella;

acqua di cocco;

limonata alla lavanda;

acqua aromatizzata alla menta;

acqua anguria e lime.

Per approfondire

Fibre e vitamine a volontà in questo ortaggio prezioso per il cuore che abbassa la pressione