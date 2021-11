Gonna è sinonimo di femminilità. Anche se ormai, da qualche anno, le donne indossano più spesso i pantaloni, la gonna rimane comunque un capo d’abbigliamento che richiama sensualità e seduzione. Esistono tantissimi tipi di gonne: corte o lunghe, morbide o aderenti, dritte o svasate. Per non parlare poi dei numerosi tipi di tessuto. Insomma, con così tanti stili e modelli tra cui poter scegliere, ognuna troverà sicuramente il tipo di gonna che meglio la valorizza.

Nel presente articolo ci concentreremo in particolar modo su un modello specifico che sta bene pressoché a tutte e che sta andando molto di moda in questa stagione. Stiamo parlando della cosiddetta gonna midi, ovvero la gonna di lunghezza media. Di solito arriva al polpaccio. In genere ha vita alta e può scendere diritta oppure svasata, con taglio asimmetrico. Questo secondo caso è particolarmente apprezzato da chi, avendo un fondoschiena un po’ grosso e pronunciato, si sente più a suo agio nel nasconderlo un po’.

La gonna midi è un tipo di gonna molto elegante e raffinato, adatto a molti contesti, anche quelli più formali. Tuttavia, come accade per qualsiasi altro capo di abbigliamento, anche la gonna di media lunghezza assumerà uno stile ben specifico in base a quanto le andremo ad abbinare insieme. Quest’oggi proveremo a concentrarci sulle scarpe. Vedremo quindi 6 abbinamenti di scarpe con questo tipo di gonna perfetti in tutte le occasioni, stili ed età.

Scarpe alte o scarpe basse?

Iniziamo dalle basi e cominciamo col dare un’ottima notizia. La gonna midi, infatti, sta molto bene sia con le scarpe col tacco che con quelle basse. Ciò vuol dire che può diventare un capo d’abbigliamento estremamente versatile da indossare sia per eventi eleganti e raffinati, ma anche per la vita di tutti i giorni, quando corriamo dal lavoro al supermercato, senza dimenticare di prendere i figli a scuola o all’asilo!

Andiamo ora un po’ più nello specifico.

6 abbinamenti di scarpe con questo tipo di gonna perfetti in tutte le occasioni, stili ed età

Per la vita di tutti i giorni, la parola d’ordine è comodità. Per coniugare raffinatezza e praticità non c’è altra scelta che optare per delle scarpe basse. In questo caso, per un look sportivo, giovanile e un po’ sbarazzino, sono perfette le classiche sneakers. Per chi invece predilige un outfit più classico, consigliamo i mocassini. Molto bene anche le scarpe con punta quadrata, perché creano un bellissimo effetto a contrasto tra il movimento fluido e morbido della gonna e la geometria un po’ più rigida e strutturata della calzatura.

Per le inguaribili romantiche, che non vogliono rinunciare però alla comodità, suggeriamo le scarpe basse stringate, meglio note come Francesine o College.

Stile rock e grintoso

Ci sono molte donne che non si sentono molto a loro agio indossando una gonna, ma, talvolta, ci sono occasioni per le quali è quasi impossibile farne a meno. Nessun problema. Potremo infatti sdrammatizzare quel tipico effetto “bambolina” o “principessa” indossando sotto una gonna midi degli stivali stringati o degli anfibi, tra l’altro di gran moda quest’anno.

