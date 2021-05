L’estate è alle porte e noi abbiamo voglia e bisogno di vivacità, leggerezza e comodità. Tutte le vetrine dei negozi sono un tripudio di colori. Allestite con i capi di abbigliamento più in voga del momento.

Tessuti leggeri di ogni genere e tinte che vanno dal pastello ai colori più vivaci tipicamente estivi.

Capi di abbigliamento per il tempo libero, per la spiaggia o per una cena elegante.

Sono comodi e freschi ma anche eleganti i capi di abbigliamento che tutte le donne dovrebbero avere nell’armadio e indossare d’estate

In estate con il caldo afoso e le temperature che raggiungono picchi elevati, abbiamo bisogno di un abbigliamento fresco e leggero. Abiti che non ci facciano rimanere delle ore davanti all’armadio alla ricerca dell’abbinamento perfetto. Ma abbiamo bisogno di praticità e versatilità.

A questo proposito ecco il capo perfetto che in estate non dovrebbe mai mancare nel nostro armadio. Parliamo dei pantaloncini, shorts e bermuda. Corti, cortissimi, lunghi fino al ginocchio, a vita alta, colorati o unico colore. Ancora, in cotone, lino, jeans, con trappi o con dettagli bon ton. Potremmo continuare all’infinito con la descrizione di questo “must have”.

Interessanti abbinamenti

Per l’estate 2021 la moda ci propone interessanti abbinamenti.

Particolare è quello che vede il bermuda abbinato ad una giacca o blazer elegante. Una rivisitazione estiva del classico tailleur. Comoda e fresca per il lavoro.

Passiamo ad una versione più sbarazzina che vede protagonista il tradizionale short in jeans. Oppure uno short stile cargo a vita alta e tasconi laterali. Da abbinare con una semplice maglia bianca o crop top.

Per essere particolari, invece, scegliamo un pantaloncino cortissimo a vita alta e una camicia. Annodata in vita, o messa dentro i nostri pantaloncini, o ancora modello oversize lasciata da fuori.

Insomma sono comodi e freschi ma anche eleganti i capi di abbigliamento che tutte le donne dovrebbero avere nell’armadio e indossare d’estate.