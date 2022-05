Quando arriva l’ora di andare a letto in molti non prestano attenzione a quali capi indossare. Tantissimi italiani, infatti, non indossano un pigiama ma abiti vecchi e riciclati. In realtà, il mondo dei pigiami è vasto e complesso e ha una storia molto interessante.

Storicamente i capi da notte sono comodi ma hanno anche una loro sensualità. Oggi vogliamo parlare di un grande ritorno, che dopo molti anni pare avere di nuovo successo. Infatti, sensuale ma comodissimo è questo il pigiama estivo perfetto se vogliamo apparire belle e sexy anche mentre dormiamo.

L’importanza della libertà dei movimenti

Durante la notte dobbiamo dare tempo e spazio al nostro corpo di riposarsi e di respirare. Per questo motivo è fondamentale avere un ambiente sano e comodo e un letto appropriato. Le lenzuola devono essere sempre di tessuti naturali come cotone e lino. Allo stesso modo è buona cosa evitare pigiami e biancheria sintetica e scegliere sempre tessuti traspiranti.

In moltissimi durante questa stagione scelgono di dormire con una semplice maglietta e nulla più. Se abbiamo caldo e vogliamo restare comode, però, possiamo optare per un elegante pigiama estivo corto, proprio come quello che sta andando di gran moda.

Sensuale ma comodissimo, è questo il pigiama estivo che sta spopolando tra giovani e non

Dopo molti anni è tornato il completo da notte in seta. Questo capo è un classico dell’eleganza privata femminile ed è perfetto per le donne giovani che vogliono essere sensuali ma non solo. È anche appropriato per chi ha superato i cinquant’anni e vuole evitare mise da signora anziana.

Questo completo ha solitamente dei pantaloncini corti e una canottiera abbinata. Interamente in seta, può avere degli inserti in pizzo all’altezza della scollatura. Da acquistare di una taglia abbondante, ci permetterà di dormire comodissime e senza stress. Se preferiamo evitare la seta naturale, possiamo scegliere un modello realizzato in seta vegana.

Questo materiale è perfetto anche per mantenere la nostra pelle giovane e morbida e evita sfregamenti e pruriti. In più, si tratta di un tessuto davvero molto fresco, perfetto anche nelle notti estive di afa e di calore. Quando ci svegliamo possiamo indossare una semplice vestaglia. In questo modo non rinunceremo all’eleganza nemmeno quando siamo tra le mura domestiche.

