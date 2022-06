Quando viaggiamo vogliamo conoscere nuovi luoghi. In realtà, oltre alla conoscenza quando partiamo desideriamo stupirci. Abbiamo voglia di sentire che viviamo la nostra vita al massimo, cerchiamo nuovi gusti, nuove idee e nuove persone.

Ci sono grandissime città che riescono a condensare all’interno delle proprie mura tutte queste sensazioni. Ci sono però anche dei piccoli borghi che riescono a fare altrettanto, magari stupendoci ancora di più. Infatti, ci sono delle mura di pietra che si specchiano nell’acqua, in un piccolo villaggio ricco di storia e di arte.

Una cittadina del re

Ci sono molti poeti, come Giono, che hanno sempre pensato una cosa molto particolare. Di solito della Francia conosciamo la sua capitale, Parigi, la Normandia e la Bretagna. Invece, per conoscerla davvero, secondo i poeti e gli artisti, bisognerebbe visitare la Provenza, terra elegantissima e simile alla nostra bella Italia. In Provenza ci sono tantissimi borghi meravigliosi, ma ce n’è uno che li batte tutti.

Parliamo di Aigues Mortes, città medievale fortificata, sul mare. Ora il mare si è ritratto di qualche metro, ma quando il re di Francia Luigi IX volle costruirla, la città era un importante porto sul mare.

Non appena si arriva nei pressi di Aigues Mortes si resta subito stupiti dalla geometria delle sue altissime mura e da una torre medievale. In italiano la città vuol dire acque morte e il riferimento è diretto agli stagni e alle saline che la circondano. Già il Lettore più attento avrà capito che quando ci sono delle saline ci sono dei colori unici, che in questo caso si tingono di rosa.

Le sue spesse mura grigie infatti riflettono il rosa delle saline, creando un arcobaleno di colori degno di un quadro.

Mura di pietra che si specchiano nell’acqua in questo borgo mediterraneo per una vacanza low cost

Aigues Mortes quindi si presenta al visitatore con la sua bellezza unica, ma porta con sé anche un passato importantissimo. Se infatti entriamo nel borgo antico ci rendiamo conto che le vie, le piazze e le case sono disposte tutte ad angolo retto, proprio come si trattasse di un accampamento militare. Infatti, lo scopo principale con cui Aigues Mortes ha visto la luce è legato alle crociate e alla volontà di Luigi IX di avere un porto per partire.

Il re, diventato santo in seguito, è lo stesso della Sainte Chapelle di Parigi.

A Aigues Mortes poi è bello perdersi nel suo mercato provenzale e godere del panorama circostante facendo un giro sulle mura.

Approfondimento

Con questa temperatura ideale e perfetta in casa staremo sempre al fresco per tutta l’estate