In Italia molti amano consultare anche velocemente il proprio oroscopo. È sempre gradito trovare qualche notizia positiva sul proprio oroscopo. Può riguardare l’amore, la fortuna e i soldi, ma anche il lavoro oppure la famiglia. Tuttavia a volte s’incontrano anche delle note dolenti, ma solo passeggere.

L’oroscopo non si limita a dirci quali sono i giorni più o meno fortunati. Ci può anche indicare qualcosa che riguarda il carattere di ogni segno zodiacale. Possiamo dire che ogni segno dello zodiaco ha la sua personalità, con le sue caratteristiche. C’è il Toro, ad esempio, che è mansueto, fino a quando non lo si fa arrabbiare. Il Cancro è molto attento alla famiglia. Cerca di mantenere in buon equilibrio gli affetti familiari, anche sacrificandosi personalmente.

Proprio a causa delle differenti caratteristiche dei segni, l’oroscopo potrebbe rivelarci anche la loro compatibilità. Come capita nella vita di ogni giorno, ci sono persone che risultano istintivamente più o meno simpatiche. Oppure ci sono persone con le quali abbiamo difficoltà a intenderci.

Ebbene, l’oroscopo ci può dire anche questo. Quali sono i segni più compatibili fra loro in amore, sul lavoro o in generale. Per esempio il Leone e lo Scorpione in genere non sono molto compatibili. Però il Cancro potrebbe essere compatibile sia con il Leone, che con lo Scorpione.

Secondo l’oroscopo giapponese sono questi gli anni della vita più sfortunati sia per l’uomo che per la donna

Oltre all’oroscopo occidentale, vi sono altri oroscopi diffusi nel Mondo. In India ve ne è uno dei più antichi, quello vedico. In Cina anche, passato poi in Giappone, grazie al buddismo.

Proprio in Giappone, l’oroscopo ha assunto qualche caratteristica particolare. Oltre ai 12 segni dell’oroscopo cinese, troviamo anche qualche piccola curiosità. Nella vita di una persona, bisogna fare attenzione ad alcuni anni della sua età. Secondo l’oroscopo giapponese sono questi gli anni che potrebbero presentarsi sfortunati o comunque difficili.

Sono degli anni diversi per gli uomini e per le donne. Per gli uomini, le età a cui prestare particolarmente attenzione sono 25, 42 e 61 anni. Invece per le donne, quando si raggiungono i 19, 33 e 37 anni di età.

In Giappone questi anni particolari li chiamano Yakudoshi, che significa anni sfortunati o disastrosi. Tutti coloro che entrano in queste età particolari, sanno che dovranno comportarsi con circospezione. Evitare gli eccessi, cercare di armonizzare ogni aspetto della vita.

Esiste però anche un anno che è considerato fortunato. È il sessantesimo anno di età. Anticamente era l’anno della pensione in Giappone. Se da noi si pensa che i 60 anni siano l’inizio della vecchiaia, in Giappone no. Fra i Giapponesi è considerato l’anno in cui comincia la vera vita, un periodo tutto da godere. Forse meglio sposare anche in Occidente questo punto di vista orientale.

Approfondimento

Il solstizio d’estate del 21 giugno sarà un diluvio di monete d’oro per questi segni zodiacali che cambieranno totalmente vita