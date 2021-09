Parigi è una delle capitali europee più amate dagli italiani. Oltre alle statistiche sul turismo, possiamo capire per bene questa affermazione passeggiando per la città. Infatti, avremo modo di sentire parlare italiano in quasi ogni angolo della città, nei ristoranti e nei musei.

In realtà, quando diciamo “in quasi ogni angolo” della città vogliamo sottolineare un problema. Spesso, infatti, noi italiani tendiamo a visitare o a passeggiare sempre nei soliti quartieri. Champs Elysées, Tour Eiffel, Notre Dame e poco altro. I più audaci vanno a vedere le vetrine delle Galéries La Fayette ma poco altro.

Ci sono infatti interi quartieri che noi italiani non conosciamo, ma che rappresentano una parte considerevole della capitale. In particolare, pochissimi visitano questo quartiere di Parigi eppure è l’anima della città.

Ménilmontant

Una famosissima canzone di Charles Trenet rende omaggio a questo meraviglioso quartiere. Ménilmontant è una zona di Parigi che si trova nel ventesimo arrondissement, nella parte orientale del centro della città. La sua fortuna sta proprio nella zona in cui si trova, la collina più alta di Parigi ad Est.

Ménilmontant ha una storia tutta particolare: anticamente non faceva parte di Parigi ed esisteva come borgo indipendente fuori dalle mura cittadine. Il suo nome nel medioevo evocava il mal tempo della zona, ma con il passare del tempo si pensa che la parte “montant” abbia acquisito il significato attuale. Infatti, Ménilmontant non vuol dire altro che casa che sale, o meglio caseggiato in zona di salita.

Ménilmontant è diventato sempre più centrale nella storia di Parigi e già nell’epoca dell’illuminismo era frequentato da grandi personalità. Si narra, infatti, che il filosofo Jean Jacques Rousseau abbia subito un grave torto proprio qui. Uno sbadato padrone di alano non controllò il suo cane che, con la rincorsa, fece cadere per terra il filosofo. Da questo fatto Rousseau ha tratto spunto per scrivere il suo famoso libello “Fantasticherie del passeggiatore solitario”.

La collina

Come si può facilmente immaginare, dalla collina di Ménilmontant c’è una vista spettacolare della città. La via centrale del quartiere è la “rue de Ménilmontant”, che appunto sale sulla collina e costeggia il centro del quartiere. Il quartiere è assolutamente da visitare anche per la vita sociale e culturale che presenta e propone.

