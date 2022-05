Morbidissimi e di classe questi 3 vestiti lunghi spopoleranno quest’estate e sono adatti a ogni età e a ogni fisico

Manca pochissimo all’estate ed è il momento del cambio dell’armadio. In questi giorni iniziano a spuntare le t-shirt, stiamo tirando fuori le giacche leggere e c’è chi sta già scegliendo il costume per il mare. Ma come ci insegnano le passerelle dell’alta moda in ogni outfit estivo che si rispetti non può mancare l’abito lungo per la sera. E ci sono ottime notizie per chi vuole apparire al top senza rinunciare alla comodità. Perché morbidissimi e di classe questi 3 vestiti lunghi ci faranno letteralmente impazzire, si adattano a ogni fisico e si portano a tutte le età. Vediamo quali sono e come ci vestiremo tra qualche giorno.

Il ritorno dei vestiti art déco degli anni ‘20

Negli ultimi anni l’alta moda ha riscoperto moltissimi stili del passato. Per quest’estate i grandi nomi delle passerelle propongono uno stile che spopolava negli anni ‘20: l’art déco. Uno stile fatto di lustrini, dettagli gioiello e meravigliosi disegni geometrici.

I vestiti lunghi must have dell’estate 2022 saranno proprio questi. Abiti larghi, morbidissimi che coprono i fianchi larghi e la pancetta e che allo stesso tempo ci faranno apparire eleganti come non mai. Imperdibili in questo campo le nuove creazioni di Armani, l’abito nero-oro di Altuzarra e la sobria eleganza dei vestiti lunghi di Hermes.

Gli abiti chemisier sono i più comodi dell’estate

Cerchiamo un vestito lungo in grado di abbinare comodità, eleganza e portabilità? Il capo che fa per noi è l’abito chemisier, detto anche abito a camicia. Questi vestiti con i bottoni a vista sono ideali per ogni età e ogni fisico. Ma soprattutto per ogni situazione. Con un paio di sandali aperti o con delle sneakers faremo una straordinaria figura al mare. Un paio di scarpe col tacco e una borsa e saranno perfetti anche per la sera.

Il terzo abito che non potrà mancare nelle nostre collezioni estive è il vestito a righe. In questa stagione le righe saranno come il prezzemolo: andranno bene su tutto. Quindi spazio agli abiti leggeri con righe dai colori caleidoscopici, oppure psichedelici. Il segreto sarà scegliere un capo largo per non rinunciare alla comodità.

Il vestito a righe si porta libero al mare. Con una cintola in vita in ufficio. In abbinamento a una décolleté nelle occasioni più galanti. E se vogliamo davvero farci notare, scegliamo un modello bon bon, con frange o con disegni trasversali. Saranno i dettagli a fare la differenza.

