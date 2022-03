Non è mai facile intuire in anticipo quali saranno i trend della moda stagionale. Ma soprattutto è complicato riuscire a essere alla moda nascondendo i difetti fisici e se abbiamo qualche chilo di troppo accumulato durante l’inverno. Per fortuna qualcosa sta cambiando e le passerelle hanno recentemente messo in mostra capi veramente adatti a tutti i fisici e tutte le età. Ad esempio, queste giacche e blazer spopoleranno in primavera e hanno una vestibilità davvero fuori dal comune. Indossiamone una e riusciremo a farci notare senza rinunciare alla comodità.

Le giacche must have della primavera 2022

Sono due i trend che caratterizzeranno le nostre amatissime giacche in questa stagione: colore e comfort. Dopo un inverno lunghissimo, è il momento di dare spazio alla fantasia e di puntare su giacche coloratissime, dalle tinte pastello o addirittura elettriche.

Saranno loro a darci quell’irresistibile tocco anni ‘80, che è la vera tendenza di questa primavera. E ovviamente le giacche non sono solo colorate. Dopo anni di tubini e slim fit, siamo tornati ai modelli oversize, perfetti per ogni tipo di corporatura e figura. Taglio androgino, fianchi larghi e spalle ben delineate. Scegliamo una giacca con queste caratteristiche e tutti si fermeranno a guardarci.

E, se optiamo per un modello lungo, possiamo trasformare la giacca in un vestito e abbinarla a un paio di comodissime sneakers.

Queste giacche e blazer spopoleranno in primavera e sono fenomenali per coprire pancia e fianchi larghi anche dopo i 50 anni

La primavera 2022 sarà quella del revival e dei capi evergreen. Una tendenza che si esprimerà alla grande anche nei capispalla. E cosa c’è di più evergreen dei mitici jeans? Probabilmente molto poco. Per questo motivo, le giacche must have saranno proprio quelle in denim.

La giacca in denim è veramente il capo principe della primavera. È facile da abbinare sia con un vestito che con una t-shirt e un paio di jeans. Oppure per valorizzare l’accoppiata gonna lunga e top. L’importante è che sia oversize, comoda e possibilmente “vissuta”.

Probabilmente ne abbiamo una nell’armadio. È il momento di tirarla fuori. Meglio ancora se il modello è impreziosito da stampe, borchie, disegni e bottoni gioiello. Come sempre a fare la differenza sono i dettagli e, se vogliamo farci notare, non poniamo limiti alla fantasia. Magari aiutandoci anche con il fai da te e con le nostre abilità di sartoria.

