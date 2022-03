Primavera tempo di passeggiate, gite fuori porta e lunghe giornate passate all’aria aperta. È il momento di tirare fuori le sneakers dall’armadio e di godersi la bella stagione all’insegna della comodità. Ma se vogliamo abbinare comodità ed eleganza, dobbiamo assolutamente scegliere la scarpa giusta. E ci sono ottime notizie per gli amanti del vintage, perché in questa primavera tornano di moda queste 5 morbidissime sneakers che andavano alla grande negli anni ‘90 e che l’alta moda ha appena rilanciato. Rispolveriamole perché ci faranno apparire al top anche se abbiamo passato i 50 anni.

Le New Balance 550 e le Nike Dunk

Iniziamo da due grandissimi nomi dell’abbigliamento sportivo: New Balance e Nike. New Balance ha rilanciato per questa primavera la sua storica 550, scarpa ispirata al basket e già diventata la preferita di Chiara Ferragni. Silhouette vintage, decine di colorazioni disponibili e suola rialzata ne fanno la sneakers perfetta per una primavera all’aria aperta.

Negli anni ‘90 Nike aveva lanciato la sua Dunk riscuotendo riscontri non indimenticabili. Nel 2022 è cambiato tutto e le Nike Dunk sono tra le scarpe più acquistate online. Comode, morbide e dal disegno classico, queste scarpe sono ideali anche per le over 50 grazie alla loro eleganza senza tempo.

Le Adidas Stan Smith

Le Adidas Stan Smith sono probabilmente uno dei modelli di sneakers più riconoscibili di sempre. E in questi anni sono tornate a farla da padrone grazie alla pubblicità di influencer e fashion blogger. Se ne abbiamo un paio è il momento di tirarle fuori dall’armadio. Basse, comode e con il loro disegno minimal ed elegante sono perfette anche abbinate a una gonna, a una giacca o a un blazer.

Tornano di moda queste 5 morbidissime sneakers che indossavamo negli anni ‘90 e che ci faranno apparire al top anche a 50 e 60 anni

Negli anni ‘90 spopolavano le scarpe Reebok. Se le abbiamo conservate abbiamo fatto benissimo perché il modello Club C 85 è il must have di questa primavera. Leggermente rialzate e realizzate in morbidissima pelle sintetica non faranno soffrire i piedi anche dopo una giornata di camminate. In più hanno un design classico che possiamo abbinare con tutto, come ci insegnano super modelle come Gigi Hadid.

Chiudiamo con un altro grandissimo classico: le Converse Chuck Taylor ‘70. Nel corso della sua lunga storia Converse ha lanciato decine di sneakers, ma mai nessuna ha raggiunto il successo delle Chuck Taylor. Queste scarpe iconiche hanno vestito i piedi di stelle della musica, dello spettacolo e del cinema. E dopo il boom degli anni ‘90 tornano in questo 2022 senza essere cambiate di una virgola. Possiamo continuare a vestirle con orgoglio.

Approfondimento

