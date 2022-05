I dolci sono il punto debole della dieta, ecco tre trucchetti per smettere di mangiarli senza privazioni e sacrifici

La maggior parte degli italiani che decide di mettersi a dieta si scontra prima o poi con un quasi insormontabile ostacolo: la voglia di dolce. I dolci sono senza dubbio i cibi che più italiani faticano ad abbandonare nel tentativo di perdere qualche chilo. Questo tallone d’Achille rischia di rovinare tutti i nostri propositi quando inevitabilmente cediamo alla tentazione e affondiamo i denti in torte, gelati, o cioccolato, mandando in fumo la nostra forza di volontà. Ma attenzione, perché ci sono alcune semplicissime tecniche per “hackerare” la nostra voglia di dolce e rendere l’astinenza molto più sopportabile. Riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi in maniera molto più semplice, se non dovremo preoccuparci di cedere alla tentazione dei dolci.

Prepariamo in anticipo degli snack alternativi

Sappiamo come si svolge il misfatto: è metà pomeriggio e abbiamo un languorino. Ci dirigiamo verso i pensili della cucina e l’unico cibo pronto al consumo che troviamo sono i dolci. Niente di più sbagliato. Per convincere il nostro cervello e il nostro stomaco a non cedere, dobbiamo preparare in anticipo degli snack alternativi che avremo immediatamente a disposizione all’ora della merenda. Sbucciamo e tagliamo della frutta, oppure della verdura, come carote o sedano, e prepariamoli in un contenitore che dobbiamo tenere a portata di mano.

Un altro modo per impedirci di cedere alla tentazione è il più semplice di tutti: non compriamo i dolci. Andiamo al supermercato solo quando siamo sazi e saltiamo completamente la corsia di dolci, snack e merendine per evitare di cedere alla tentazione. Se proprio non riusciamo a farne a meno, cerchiamo di acquistare dei dolci monoporzione e relativamente salutari, ad esempio dei cioccolatini fondenti o delle caramelle senza zucchero. Quando proprio non riusciremo a farne a meno, ne mangeremo soltanto una porzione e basta.

Guardiamo video e leggiamo articoli motivazionali

I dolci sono il punto debole della dieta, ma gran parte dello sforzo è fatto dal nostro cervello, non dal nostro stomaco. È importante avere la mentalità giusta. E per continuare ad essere motivati, proviamo a partecipare attivamente alla comunità di persone che affrontano i nostri stessi ostacoli. Guardiamo video motivazionali su YouTube, o leggiamo articoli che ci incoraggiano a raggiungere i nostri obiettivi. Possiamo anche partecipare a forum o gruppi online dove troveremo amici che ci sostengono.

