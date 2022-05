Finalmente ci stiamo avvicinando all’estate. È il momento di iniziare a scoprirsi, godersi le belle giornate e cambiare drasticamente outfit. In questi giorni tornano a fare capolino nei cassetti le nostre amatissime t-shirt, il capo simbolo della bella stagione. E se vogliamo apparire sempre al top anche dopo i 50 anni dobbiamo scegliere il modello giusto. Le passerelle ci dicono che queste 3 maglie e t-shirt spopoleranno in estate. In più, sono comodissime da indossare e copriranno anche la pancetta e i fianchi larghi.

La t-shirt bianca sarà la maglia must have dell’estate

Il capo che non passa mai di moda e che nella prossima estate indosseremo ogni giorno è la t-shirt bianca. Meglio ancora se oversize e dal perfetto effetto coprente. Il trucco per renderla un dettaglio alla moda è quello di lavorare bene con gli abbinamenti. Quest’estate la maglia bianca si accompagna a un gilet colorato o borchiato. Oppure a un blazer aperto o a una camicia in jeans. Un paio di morbidissime sneakers vintage anni ’90 ai piedi e il gioco è fatto.

Il ritorno dagli anni ‘60 delle maglie tie-dye

Negli anni ‘60 le coloratissime maglie tie-dye erano il capo preferito degli hippie. Durante i ‘90 sono tornate a colorare i nostri outfit. E sarà così anche nel 2022. L’ultima tendenza emersa in passerella è quella che vede le maglie tie-dye impreziosite da stampe divertenti e irriverenti. La maglia perfetta per chi non vuole prendersi troppo sul serio e allo stesso tempo farsi notare. In più, i modelli preferiti dalle vip e dalle influencer sono tutti oversize e all’insegna della comodità. Il capo coprente ideale se ci siamo lasciati andare durante l’inverno.

Queste 3 maglie e t-shirt spopoleranno in estate, coprono i difetti e ci faranno apparire giovani anche a 50 e 60 anni

Non mancheranno tra le maglie must have anche capi più eleganti e pensati per le occasioni più mondane. Uno su tutti, le meravigliose maglie e t-shirt con lo scollo a barca. Michal Kors ha appena tracciato la strada con il suo meraviglioso cardigan beige con tanto di fascia a circondare il collo. Comode e allo stesso tempo estremamente femminili, queste maglie si portano con una gonna corta o con un blazer leggero in tinta unita. Oppure, nella vita di tutti i giorni, con una gonna in jeans e un paio di sandali.

