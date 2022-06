Morbide e comodissime, queste 3 camicie amatissime dalle vip andranno alla grandissima quest’estate e sono perfette per coprire pancia e fianchi

Esistono dei capi che resistono al passare delle stagioni e che indossiamo sia in inverno che in estate. È così per le sneakers, per i jeans e per le giacche. Ma soprattutto per le camicie, vero capo passepartout che impreziosisce ogni tipo di outfit. Soprattutto quelli estivi e leggeri. E ci sono delle ottime notizie per gli amanti di colletti e bottoni. Perché morbide e comodissime, queste 3 camicie sono già le più amate dalle vip e dalle top model e sono perfette per coprire le imperfezioni. È il momento di scoprire quali sono i modelli must have dell’estate 2022. Probabilmente ne abbiamo uno già in armadio.

Il ritorno delle camicie stampate

In perfetto stile revival anni ‘60 e ‘70 tornano prepotentemente alla ribalta le camicie stampate. Non importa che siano in stile animalier, a fiori o con stampe paisley. L’importante è che siano appariscenti e che ci mettano sotto i riflettori.

E il bello è che le camicie stampate stanno bene praticamente su tutto. Se amiamo i jeans possiamo aggiungere delle espadrillas o dei sandali gioiello e il gioco è fatto. Se invece preferiamo le gonne optiamo per un modello monocromatico che esalterà la stampa. L’importante è scegliere una variante rigorosamente oversize per essere sempre comode e coprire le imperfezioni.

La camicia azzurra è il capo top dell’estate

L’abbiamo vista addosso a Bella Hadid e ci siamo letteralmente innamorati. Stiamo parlando della camicia azzurra, il vero capo must have di questa stagione. Comoda e allo stesso tempo chic, la camicia azzurra si porta sia al mare sopra al costume sia durante le serate galanti. Magari abbinata a un jeans nero o a una gonna corta.

Scegliamo un modello largo in lino o seta, aggiungiamo gli accessori giusti e tutti si fermeranno a guardarci.

Le righe sono state il must della primavera e ci faranno compagnia anche in estate. Soprattutto per quanto riguarda le camicie. La camicia a righe è un grande classico e tutti quasi sicuramente ne abbiamo una nel guardaroba.

Il bello è che sta bene davvero su tutto e se scegliamo il modello giusto è perfetta per coprire fianchi e pancetta. Durante il giorno puntiamo sul classico abbinamento con jeans e sandali aperti. Per la sera scegliamo una camicia dal taglio particolare e aggiungiamo una gonna o dei bermuda larghi.

Se vogliamo osare optiamo per un modello cropped da portare legato sopra la pancia. Una gonna a vita alta e saremo pronte per le serate più eleganti.

