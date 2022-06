La prova costume si avvicina sempre di più e per qualcuno è già avvenuta. Molti di noi sono preoccupati di arrivare a indossare il bikini senza essere pronti e il problema non riguarda solo la magrezza.

Molti, presi dal lavoro e dagli impegni invernali, hanno abbandonato la palestra e l’attività fisica. Il corpo adesso ha perso tonicità e vorremmo farlo ritornare in forma. Questo è il momento perfetto per farlo seguendo qualche consiglio e un allenamento che non costerà che pochi minuti al giorno.

Infatti, non solo correndo per ore si può ritrovare la propria forma fisica perfetta. Per dimagrire e aiutare i muscoli a tirarsi su potrebbe bastare qualche esercizio mirato e un oggetto economico ma super efficace.

Tuttavia, potremmo sgonfiare la pancia e ridurre la cellulite delle cosce aiutandoci con una bevanda rinfrescante e disintossicante. Chiunque sente ogni tanto il bisogno di un periodo detox per depurare lo stomaco e drenare i liquidi in eccesso. Nell’articolo troveremo una ricetta che utilizza solo 3 ingredienti del tutto naturali e che in estate aiutano a sopportare il caldo afoso. Vediamo insieme quali sono e come preparare la nostra acqua detox.

Potremmo sgonfiare la pancia e ridurre la cellulite gustando questa rinfrescante bevanda estiva ad azione drenante e depurativa con soli 3 ingredienti

Gli ingredienti che utilizzeremo per la nostra acqua sono sostanzialmente 3: limone, menta e cetriolo. Il primo è ricco di vitamina, carotenoidi e potassio. Per l’intero corpo, il limone risulta avere un’azione diuretica e antiossidante grazie alle pectine e agli oli contenuti nella buccia.

Il cetriolo, invece, promuove il buon funzionamento dell’intestino ed è povero di calorie. L’acido tartarico contenuto nella sua polpa impedisce ai carboidrati di trasformarsi in grassi. Essendo un’ottima fonte di fibre lo useremo intero, con tutta la buccia, e lo mangeremo dopo aver terminato di bere l’acqua aromatizzata. La menta dona freschezza ed è un’ottima fonte di fibre.

Ricetta e preparazione

Per l’acqua aromatizzata ci serviranno:

1 limone biologico con la buccia;

½ cetriolo;

foglie di menta fresca;

1 litro d’acqua.

In una brocca capiente tagliamo il limone a fettine sottili così come il cetriolo. Ciò dopo averli lavati per bene. Prendiamo la menta fresca e aggiungiamo solo le foglie agli altri ingredienti. Adesso riempiamo con acqua fredda la brocca e lasciamola riposare in frigorifero per almeno 8 ore. Appena trascorso questo tempo saremo in grado di gustarla in tutto il suo gusto e freschezza.

Lettura consigliata

Pochi sanno che queste 2 eccezionali bevande idratanti disintossicano l’organismo e accelerano il metabolismo