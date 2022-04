Ecco i 5 costumi da bagno che ci faranno impazzire quest’estate e sono perfetti anche per chi ha i fianchi larghi e la pancetta

Maggio è alle porte ed è finalmente arrivato il momento di pensare alle prime giornate di mare. Per questo motivo molti stanno iniziando a cercare in rete i trend più recenti della moda per apparire al top in ogni situazione, spiaggia compresa. Oggi parleremo proprio di questo e di uno dei capi simbolo dell’estate: il costume da bagno. Ed ecco i 5 costumi da bagno che spopoleranno sui nostri lidi nella bella stagione. Ci sono anche ottime notizie per chi si è lasciato andare durante l’inverno e ha dato poca attenzione alla linea. Alcuni modelli sono perfetti per coprire i fianchi larghi e la pancetta.

I costumi interi perfetti per coprire la pancia

Negli ultimi anni i costumi interi sono tornati prepotentemente di moda fino ad insidiare addirittura il bikini tra i modelli più venduti. E anche nella prossima estate il trend non cambierà. Comodi, colorati e ricchi di dettagli gioiello, i costumi interi sono un must have per ogni fisico e silhouette.

Se vogliamo coprire le imperfezioni, proviamo a scegliere un modello con scollo a cuore e drappeggio sul tessuto. Valorizzerà il seno e farà sparire pancetta e fianchi larghi.

L’accoppiata top dell’estate 2022 è reggiseno pareo

Stiamo cercando un abbinamento in grado di unire alla perfezione classe e comodità? Le passerelle ci dicono che il migliore è quello composto da reggiseno e pareo. L’importante sarà scegliere un costume coloratissimo e con motivi floreali o psichedelici. Riusciremo a portarlo sia in spiaggia che durante l’aperitivo e ci farà sentire a nostro agio con il nostro corpo.

Ritorna dagli anni ‘60 il costume a fascia

Lo abbiamo ammirato nei meravigliosi film in bianco e nero degli anni ‘60 e quest’anno tornerà di moda. Stiamo parlando del mitico costume intero a fascia con cintura in vita. Scegliamone uno in tonalità pastello, abbiniamolo a un paio di occhiali extra-large e a una borsa con motivo floreale. Tutti si fermeranno a guardarci. In più il taglio alto in vita ci permetterà di valorizzare senza problemi anche i fianchi larghi.

Ecco i 5 costumi da bagno che ci faranno impazzire quest’estate e sono perfetti anche per chi ha i fianchi larghi e la pancetta

Chiudiamo con i due modelli di bikini must have per questa stagione. Il primo è il bikini a pantaloncino che abbina il top a fascia con spalline a uno slip coprente. Kim Kardashian l’ha mostrato orgogliosa qualche giorno fa ed è apparsa davvero irresistibile.

Non sparirà dalle spiagge neanche il classico bikini con reggiseno a triangolo. Per farci notare, però, dovremmo scegliere un modello coloratissimo (addirittura fluo). Oppure dovremo puntare su modelli arricchiti da balze, fiori e catene al posto delle spalline. Mai come nella prossima estate saranno importanti i dettagli.

