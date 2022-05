Altro che zeppe, tacco 12 e infradito, sono queste le 3 comodissime scarpe che indosseremo in estate anche con i piedi gonfi

Sono giorni decisamente interessanti per le amanti della moda o semplicemente per chi vuole apparire al top in ogni occasione. In questo periodo i grandi nomi della moda e i vip stanno iniziando a dettare i trend che seguiremo quest’estate. E ci sono ottime notizie perché mai come quest’anno riusciremo ad abbinare eleganza e comodità. I costumi che spopoleranno quest’estate, morbidi e perfetti per coprire le imperfezioni, sono un esempio in tal senso. Oggi, invece, scopriremo le scarpe must have. E altro che zeppe, tacco 12 e infradito, saranno queste le 3 calzature che indosseremo tra pochi giorni. Sono morbide e comodissime e potremo metterle anche con i piedi gonfi dopo una giornata di mare.

Il graditissimo ritorno delle espadrillas

Molti lo aspettavano in gloria e il momento è finalmente arrivato. L’estate 2022 sancisce il ritorno ufficiale delle comodissime espadrillas. Le indossavamo negli anni ‘90 e quest’estate avremo un’ampia scelta di modelli, da quelle dal disegno basic a quelle impreziosite da paillettes e stampe colorate.

Le espadrillas non sono più le scarpe da tutti i giorni, come dimostrano le recenti creazioni di Gucci e Castaner. Sono degli accessori eleganti che potremo portare in ogni situazione e non stresseranno il piede. L’importante sarà abbinarle a un abito chemisier o a uno degli altri vestiti che stanno letteralmente facendo impazzire vip e influencer.

La slingback è la scarpa che sta bene su tutto e che sostituisce le zeppe

Dopo stagioni di zeppe vertiginose, strette e spesso faticose da portare, torna di gran moda la comodità. Il simbolo del connubio tra classe e morbidezza sono le slingback flat. Ovvero le scarpe basse aperte sul tallone che lasciano respirare il piede e che trattano bene le caviglie. Online possiamo trovare modelli a punta, con disegni più o meno elaborati o a punta squadrata. E il bello è che potremo portarle con tutto e in ogni occasione.

Altro che zeppe, tacco 12 e infradito, sono queste le 3 comodissime scarpe che indosseremo in estate anche con i piedi gonfi

Quest’estate non mancheranno neanche i sandali più eleganti, perfetti per le cerimonie o semplicemente per un happy hour. Saranno sandali decisamente comodi e bassissimi ma che hanno una particolarità irresistibile: i dettagli gioiello. È proprio questo il trend che emerge dalle ultime collezioni di grandi nomi come Prada e Jimmy Choo.

Quindi spazio a brillantini, perle su punta e caviglia e cinturini circondati di pietre. Saranno i dettagli che esalteranno i nostri piedi e costringeranno tutti a guardarci.

