Con il caldo estivo viene meno voglia di mangiare. Tuttavia, sappiamo bene che saltare i pasti è assolutamente sbagliato e controproducente. Di certo, però, nei mesi più caldi deve cambiare il tipo di alimentazione. Messi al bando piatti ricchi ed elaborati, come lasagne e cannelloni, si portano in tavola portate fresche e leggere. In genere, i piatti estivi sono anche pratici e veloci da realizzare. Spesso non richiedono neppure alcun tipo di cottura. A pranzo e cena è, quindi, ufficialmente iniziata la stagione di insalata di riso, prosciutto e melone, caprese, bresaola, carpaccio, vitello tonnato, etc…

E a colazione? Il primo pasto della giornata è fondamentale. Come tale, non andrebbe mai saltato, né in estate né in inverno. Appena svegli, dovremmo fornire all’organismo i nutrienti necessari per cominciare la giornata con la giusta carica e non arrivare all’ora di pranzo affamati. Molto valida è la colazione proteica salata. Non tutti, però, gradiscono i sapori sapidi di prima mattina. Nelle prossime righe proporremo la ricetta di un dolce goloso perfetto a colazione. Come vedremo, infatti, utilizzeremo pochi ingredienti e decisamente sani. Mangiando questa torta, eviteremo così di assumere i grassi contenuti in una buona parte dei prodotti dolciari industriali.

Anziché biscotti e brioche, a colazione proviamo questo leggero dolce al cioccolato che si prepara senza cottura con 3 ingredienti

Ingredienti

3 banane;

300 g di fiocchi d’avena;

30 g di cacao;

dolcificante liquido q.b.;

cannella in polvere q.b. (facoltativa).

Procedimento

Cominciamo con lo sbucciare due banane e tagliamole a pezzi; fatto ciò, mettiamo la frutta tagliata nel boccale di un frullatore insieme al cacao, ad alcune gocce di dolcificante e, se si vuole, un pizzico di cannella; frullare gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio e cremoso; trasferiamolo quindi in una ciotola e aggiungiamo i fiocchi d’avena; mescoliamo per bene con un cucchiaio o una spatola per amalgamare il tutto; a questo punto, versiamo metà del composto così ottenuto in una tortiera a cerniera rivestita con carta forno. Aiutandoci con il dorso di un cucchiaio bagnato, livelliamo il dolce; prendiamo ora la terza banana. Togliamo la buccia e tagliamola a rondelle abbastanza sottili; sistemiamo quindi le rondelle di banana su tutta la superficie del dolce e poi copriamo con l’altra metà di impasto. Livelliamo ancora bene la superficie della torta e copriamo con della pellicola per alimenti; mettiamo a riposare in frigorifero per quattro ore (meglio ancora se per tutta la notte).

Ed ecco pronto un dolce fresco e sano, ma al tempo stesso goloso. Come già accennato, la torta banane, avena e cacao è ideale per il primo pasto della giornata. Anziché biscotti e brioche, a colazione, quindi, proviamola insieme ad una bella spremuta di arancia fresca. È perfetta anche come merenda per i nostri bambini, magari dopo una nuotata o una partita a calcetto. Per un tocco decorativo, possiamo ultimare questa torta con della granella di frutta secca (mandorle, noci e nocciole).

Lettura consigliata

3 straordinari esempi di colazione proteica per fare il pieno di energia e definire i muscoli e che non ci faranno rimpiangere la classica colazione dolce a cui siamo abituati