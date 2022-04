È tempo di pulire i vetri. In questi giorni di primavera molti saranno alle prese con le grandi pulizie. In questo periodo dell’anno, infatti, si approfitta per svolgere quelle mansioni domestiche molto impegnative che si trascurano durante il resto dell’anno. Con il clima più mite possiamo infatti lasciare le finestre spalancate per tanto tempo, così da far arieggiare per bene la casa. Con lo stesso fine, poi, si mettono all’aperto i materassi e i cuscini dei divani. Ovviamente, le pulizie sono lunghe, noiose e faticose. Sarebbe quindi utile conoscere questi 7 consigli per pulire casa rapidamente e senza troppa fatica. Ed ecco altri trucchetti molto utili per pulire la polvere tutti i giorni, o comunque piuttosto spesso. Quando si parla delle cosiddette “grandi pulizie”, quasi subito viene in mente quella che riguarda i vetri. Un lavoro piuttosto faticoso che, però, alla fine, regala sempre una gran bella soddisfazione.

Per pulire i vetri di casa senza lasciare aloni ecco un rimedio naturale diverso da aceto, alcool e ammoniaca

Avere i vetri di finestre e porte finestre belli lucenti e trasparenti è molto appagante. Seppur riparati e nascosti dalle tende, i vetri sono un elemento che dà subito un’idea di sporco o di pulito in casa. Purtroppo, si sporcano facilmente. Oltre alla tanto odiata polvere, che si accumula dappertutto, basti pensare ad esempio alle goccioline di condensa che si creano in bagno e in cucina. Una volta che la condensa si asciuga, lascia vetri e specchi macchiati in maniera molto brutta e fastidiosa. Questo, ovviamente, per quanto riguarda la parte interna. I vetri, però, si sporcano anche verso l’esterno. Pensiamo alle polveri dell’inquinamento e alla pioggia. Per rovinare vetri perfettamente puliti non è necessario una poggia torrenziale, può bastare anche il classico scroscio d’acqua tipicamente primaverile.

Affidiamoci ai classici rimedi delle nonne

Per pulire i vetri, in commercio ci sono tantissimi detergenti tra cui poter scegliere. Molte persone, però, preferiscono affidarsi a rimedi classici, quelli tramandati dalle nonne. Come l’aceto diluito in acqua, l’alcool o l’ammoniaca. Prodotti sicuramente semplici ed efficaci che, però, hanno un odore piuttosto sgradevole. Non tutti infatti riescono a sopportare l’odore acre e pungente di queste sostanze. Sappiamo bene che possiamo fare le pulizie anche ricorrendo ad ingredienti naturali.

In questo articolo andremo a spiegare come pulire i vetri alla perfezione usando un prodotto naturale e molto economico. Vediamo come fare. Dovremo semplicemente prendere 2 limoni e spremerne il succo. Unirlo poi a mezzo litro di acqua. Agitare quindi per bene e travasare la soluzione all’interno di un flacone con vaporizzatore spray. Utilizziamo quindi questa soluzione per pulire i vetri di casa. Basterà spruzzarne un po’ direttamente sulla superficie da pulire e strofinare con un panno morbido oppure con la carta di giornale.

Approfondimento

